Gran Hermano: Coti Romero ingresó a jugar con el Golden Ticket y desestabilizó la casa

A través del Golden Ticket hizo su entrada una nueva participante a la icónica residencia del programa, y a pesar de las especulaciones y conjeturas que ocuparon la mente de los integrantes durante todo el día, nunca imaginaron que la recién llegada sería nada más ni nada menos que Coty Romero, reconocida por su participación en la edición anterior del reality.

"Voy por mi revancha", proclamó la exconcursante, previo a su ingreso. "¡Bienvenidos a Gran Hermano!", exclamó con entusiasmo la correntina, con su característica voz. Mientras Furia mostraba su sorpresa, no escatimó en darle la bienvenida y aplaudir su llegada. Sin embargo, la reacción de Mauro fue de consternación al revelarse que él la había contactado fuera del programa.

Una vez dentro, la controvertida participante de Gran Hermano 2022 exploró minuciosamente cada rincón de la casa, dedicando especial atención a las habitaciones. "Chicos, ¿ustedes no se bañan? porque acá hay rico olor", comentó al entrar en el dormitorio femenino, contrastándolo con el de los hombres. Acto seguido, extrajo de su maleta un peluche en forma de cocodrilo, mientras los demás concursantes se congregaban a su alrededor. Mientras tanto, Furia observaba la escena desde el pasillo, siendo interpelada sobre su permanencia. "Sí", respondió de inmediato la concursante correntina. "No duermo hace cinco días, si me saco el maquillaje van a ver mis ojeras", confesó.

Posteriormente, procedió a seleccionar su cama para esta nueva etapa en el juego. En el exterior, se podía observar a Furia, el Chino, Damián y Mauro. "Era re picante Coty, eh", comentó el Chino pero fue interrumpido por Juliana. "Pará un poco, no la maquilles tanto", aunque poco después la doble de riesgo afirmó estar experimentando dolor abdominal.

“Bienvenida a Gran Hermano”, cantó Furia, mientras expresaba su desconcierto por la falta de interacción inicial por parte de la nueva integrante, “¿Sabés lo que hace? Entra y ni me mira a los ojos, no me saludó. ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta”.

La recepción de Coty Romero en Gran Hermano fue marcada por un ambiente de expectativa y sorpresa entre los participantes. La introducción oficial por parte de Santiago del Moro a través de la pantalla del televisor del living estableció el contexto y las reglas claras para la incorporación de Coty, “Participantes, acaba de ingresar el Golden ticket, es decir, el reemplazo de Agos. Y este comunicado es para ustedes. El tema es el siguiente, es cierto que Coty los vio jugar todo este tiempo pero ustedes ya la vieron también, la ubican, saben cómo juega. La conocen, si vieron el programa. Si le quieren preguntar algo, a medida que pase el tiempo se van a ir conociendo un poco más”.

Coty, por su parte, expresó su entusiasmo por volver al juego, “Yo estoy muy feliz, y un poco emocionada porque extraño a mis compañeros de antes" y aclaró que está soltera ante la atención de los demás jugadores. El conductor aprovechó para mostrarles un sobre rojo: “Y esto es para ustedes chicos. Coty, atención: mañana podrá nominar y ser nominada. Desde este instante Coty está en competencia. Ella entra directamente a jugar con ustedes, no viene por un ratito, viene a jugar con ustedes. Felicitar también a Emma que es el nuevo líder de la semana”. “Coty, espero que hayas entrado bien comida porque en la casa lo que escasea es la comida”, bromeó Del Moro.

Una vez que los demás participantes quedaron a solas nuevamente, Coty se integró al grupo de mujeres para determinar su ubicación para descansar. Mientras tanto, Furia aprovechó y provocó a sus compañeras, “Acá tienen a su nueva líder, chicas”, aunque su comentario no recibió la misma entusiasta respuesta por parte del resto de las mujeres. Juliana, con un tono irónico, expresó “Yo duermo allá, pero creo que puedo venir acá algunas veces”.

Cuando Gran Hermano convocó a Romero al confesionario, su pregunta inusual fue “¿Está habilitada la espontánea?” pero la voz del programa le respondió que no. La rubia, en su declaración, manifestó: “Siento que los chicos están un poco asustados con mi entrada. Vine a jugar y este es mi lugar. Siento que hay como una falsedad de parte de Emma, pero igual voy a tener buena onda con todos. Acabo de entrar a una casa complicada, pero yo tengo mi estrategia”.