Fútbolx100 femenino: Lucía Flores, la hincha de Peñarol que nació en La Blanqueada y le hizo un regalo especial a su abuelo

Lucía Flores nació en La Blanqueada, barrio de Nacional, pero desde que tiene recuerdos es hincha de Peñarol. Vistiendo la camiseta aurinegra, fue elegida Revelación del Campeonato Uruguayo Femenino 2023 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

Lucía obtuvo 30 puntos, ocho por encima de su compañera Julieta Morales y 10 más que Victoria Vázquez, de Liverpool, quien completó el podio.

"Yo hubiera votado a Juli Morales", dijo Lucía sin saber que su compañero terminó en segundo lugar. "No lo podía creer, es mi primer año en Primera y nunca me imaginé ser campeona, estar jugando; lo tomé como aprendizaje y por suerte me fue bien y pude jugar", agregó la talentosa delantera, autora de 17 goles en la temporada.

El grito de gol de Lucía

A los 8 años empezó a jugar en City Park, pero ya desde antes lo hacía en su casa. Siempre le gustó el deporte y cuando le contó a sus padres que quería ser futbolista, le compraron los championes y jamás se opusieron.

"Si no tenés el apoyo de tu familia cuesta más", dijo Lucía.

A los 13 años se fue probó en Peñarol y quedó en la categoría Sub 14 en 2018. "Soy hincha de Peñarol desde siempre", confesó.

Ese mismo año ganó un concurso y concurrió a la final de la Champions League que se disputó en el estadio NSK Olimpiiskyi de la ciudad de Kiev, en Ucrania. Concurrió con un acompañante muy especial.

La Copa bien arriba

"La competencia consistía en realizar diferentes ejercicios y cada uno tenía puntaje. Al final sumaban todo y la que tenía más puntos ganaba. Me acuerdo que competí contra una jugadora de Liverpool y otra de nombre Isabela", recordó Lucía.

El premio era ir a la final de la Liga de Campeones que ese año disputaron Liverpool y Real Madrid. El triunfo fue para el equipo español por 3-1, con goles de Karim Benzema y Gareth Bale (2); descontó Sadio Mané.

"Primero fue increíble viajar a Ucrania, un país totalmente raro para mi, con todo pago, en la parte VIP, los paseos y el partido, que fue algo soñado", contó.

Lucía eligió para que acompañara Roberto, su abuelo: "Fue como un regalo porque él siempre me llevaba a las prácticas".

Defendió al equipo aurinegro en Sub 14, Sub 16, Sub 19 y en 2023 fue ascendida a Primera división, aunque todavía tiene un año más en Sub 19.

Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol en la final

"Además de ser campeonas, el objetivo de este año era revertir la tendencia en los clásicos y pudimos conseguirlo", expresó la futbolista.

Al principio costó, porque Peñarol era un "equipo en construcción, teníamos que conocernos, nunca habíamos jugado juntas, con una técnica nueva, teníamos que aprender lo que ella proponía. A mitad de año llegaron incorporaciones y eso fue un cambio en el grupo y en el juego".

Peñarol fue superior a Nacional en las finales, pero también en los clásicos anteriores, pese a no conseguir los tres puntos: "En los clásicos que empatamos y pedimos jugamos mejor y nos faltó el gol. En el que perdimos la figura fue la arquera de Nacional, eso quiere decir algo".

Además de jugar al fútbol y marcar goles, Lucía terminó este año el liceo. También estudia inglés y su idea es seguir una carrera relacionada con la Química y la Biología, dos materias que le gustan mucho.

Tener un pase al exterior es otro de los desafíos que tiene.

Foto: Leonardo Carreño.

La sentada en reclamo de mejores condiciones

Con respecto al fútbol femenino de Uruguay, entiende que avanza, pero lentamente: "Estamos avanzando pero muy de a poquito, por eso en algunos partidos nos sentábamos a reclamar. En el caso de Peñarol, por suerte nos brindan todo, tenemos lugar, agua, vestuario, creo que es así también en Nacional, pero la protesta es más para los cuadros que no tienen lugar para entrenar, materiales, ropa, no les brindan lo necesario para profesionalizar el fútbol y nos hace dar pasos para atrás comparado con otros países, que tienen todo".

Lucía, que también defiende a la selección uruguaya, conoce desde adentro la problemática: "Tengo la oportunidad de jugar en la selección y se notan las diferencias; el año pasado fuimos a México y es otra cosa. Desde el juego te das cuenta el profesionalismo que tienen", expresó.