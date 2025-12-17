Investigadora por compra de María Dolores: sin acuerdo, Diputados volvió a postergar la votación

Captura de video

El tema figuraba en el orden del día del 2 de setiembre. La compra por parte del Instituto Nacional de Colonización estaba en agenda desde hacía varios meses pero el Frente Amplio logró acordar con Cabildo Abierto y postergaron la discusión sobre la creación de una comisión investigadora hasta después del tratamiento del Presupuesto. Con el proyecto aprobado, el tema volvió a figurar en el orden del día del pasado 10 de diciembre, pero por falta de tiempo (y de acuerdo) no se trató. Este miércoles 17 el asunto estaba nuevamente entre los temas a votar en la sesión. Pero, otra vez, volvió a ser postergado. En este caso hasta febrero.

El Partido Colorado era el principal impulsor de la investigadora y de que se vote en la sesión de este miércoles pero ante las dudas sobre si están los votos para aprobarla o no, finalmente el plenario votó por unanimidad su postergación.

Algunos blancos creían que votar una investigadora en diciembre, cuando comienza el receso, no tenía mucho sentido y que la mejor solución era dejarlo para 2026. Además, Ni Cabildo Abierto ni Identidad Soberana transmitieron una postura definitiva. El partido de Gustavo Salle le dijo a los blancos que está evaluando su posición. Salle fue el principal impulsor de la denuncia penal que se presentó en Fiscalía y en setiembre hubiera votado la creación de la investigadora pero con el tema ya en la órbita judicial le genera dudas de si es necesario también plantear una investigación parlamentaria.

Cabildo Abierto, en tanto, mantiene su postura en reserva hasta el momento de la votación y está expectante sobre si colorados y blancos logran alinear todos sus votos. Desde los partidos tradicionales aseguran que todos los legisladores están dispuestos a acompañar.

La propuesta de crear una investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización fue planteada por el Partido Colorado. La compra de la estancia fue anunciada durante el cortejo fúnebre de José Mujica por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y generó críticas de la oposición por varios motivos. Las 4.000 hectáreas fueron adquiridas por un valor de US$ 32,5 millones y la idea del Instituto Nacional de Colonización es desarrollar un proyecto lechero en ese lugar. Los cuestionamientos tienen que ver con el proceso (falta de quórum, ocultamiento, desorden de los expedientes y cambio de fechas en los informes jurídicos), según planteó en su momento el diputado colorado Juan Martín Jorge.