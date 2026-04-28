Blancos buscan pasar al ataque y evalúan impulsar una investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE desde 2015

La bancada de diputados del Partido Nacional conversó este martes sobre la posibilidad de impulsar una comisión investigadora sobre la gestión de la A dministración de Servicios de Salud del Estado (ASSE ) como forma de pasar al ataque y defender a la anterior administración, según dijeron fuentes blancas a El Observador.

El asunto se manejó con reserva entre los legisladores nacionalistas porque pretenden ganarle de mano al Frente Amplio en este tema ya que el oficialismo también quiere impulsar una comisión investigadora pero concentrada en la gestión de Leonardo Cipriani (2020-2024). Los blancos pretenden que la investigadora abarque el período desde 2015 hasta la actualidad para tener puntos de comparación con lo que hizo la gestión anterior.

Los blancos ya impulsaron –y aprobaron– una comisión investigadora sobre la gestión de ASSE en 2017 –que trabajó durante un año– y que en aquel momento detectó una serie de irregularidades. En el medio de su funcionamiento, el entonces presidente Tabaré Vázquez decidió cambiar a toda la cúpula del organismo luego que se detectara un caso de nepotismo en el directorio pero también hubo despidos de directores de hospitales del interior del país.

ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani y su directorio por compras a ITHG e irregularidades con Casmu y el Círculo Católico

El objetivo de este movimiento de los blancos es tomar la iniciativa y mover el foco de lugar ya que además de manejar la posibilidad de una investigadora en el Parlamento, el actual directorio decidió presentar una denuncia penal contra la gestión anterior encabezada por Leonardo Cipriani por una serie de irregularidades detectadas en una investigación administrativa. Los blancos, incluso, manejan la posibilidad de presentar la moción este mismo miércoles.

Tal como informó El Observador, la decisión de presentar la denuncia fue tomada por unanimidad en la sesión del jueves 23 y responde a irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico para el ingreso de pacientes a CTI y cuidados moderados, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

El anterior directorio respondió a la denuncia con un comunicado en el que aseguran que se trata de un “ataque político” y cuestionaron la “filtración interna de información” que debía ser confidencial.

La gestión de ASSE viene en la mira desde hace largo tiempo. La denuncia que ahora decidió presentar el directorio viene precedida de varios cuestionamientos que el Frente Amplio hizo estando en la oposición mientras que apenas asumió el actual gobierno se desató una polémica porque el presidente del organismo, Álvaro Danza, se desempeñaba al mismo tiempo en el sector privado y en el público. Finalmente, Danza dejó sus tareas en el sector privado.