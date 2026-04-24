Exdirectorio de ASSE habló de "ataque político" tras denuncia penal por presuntas irregularidades

Los integrantes del anterior directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cuestionaron la decisión del organismo de denunciarlos penalmente por presuntas irregularidades y afirmaron que se trata de “un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico” .

La reacción se da luego de que el actual Directorio resolviera denunciar al expresidente Leonardo Cipriani y a los exdirectores Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra , junto al exgerente general Eduardo Henderson , tras una investigación administrativa que detectó irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.

En un comunicado emitido este viernes, los exjerarcas señalaron que tomaron conocimiento de las resoluciones “por la prensa” y que desconocen los fundamentos , al contar únicamente con “información informal, parcial e incompleta”.

ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani y su directorio por compras a ITHG e irregularidades con Casmu y el Círculo Católico

Además, sostuvieron que la difusión de datos responde a “una filtración a la prensa ocurrida en el seno de la propia ASSE” , y manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia en caso de ser convocados.

Los firmantes defendieron su gestión y afirmaron que actuaron “siempre ajustados a derecho”, en el marco de la normativa vigente y con mecanismos de control que, según indicaron, “no se debilitaron” durante su administración.

También señalaron que durante el período anterior el directorio estuvo integrado por sus cinco miembros —tres representantes del oficialismo y dos directores sociales— y cuestionaron que no hubo instancias de intercambio con las actuales autoridades, pese a solicitudes formales realizadas en 2025.

La denuncia impulsada por ASSE se basa en una investigación que identificó irregularidades en contrataciones, convenios y controles, y que, según un informe jurídico, podrían tener relevancia penal por el manejo de fondos públicos y eventuales desviaciones de funciones.

El caso responde a irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico para el ingreso de pacientes a CTI y cuidados moderados, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

A su vez, el directorio resolvió sumariar –por ser funcionarios públicos– al exgerente financiero Juan Behrend, al exdirector del SAME-105, José Antonio Rodríguez, y al director Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera.