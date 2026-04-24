Mundial 2026: la lista actualizada de los jugadores lesionados que se pierden la Copa del Mundo y los que están en duda hasta último momento

El esprint final del fútbol europeo deja un reguero de lesionados que se perderán el Mundial 2026 , como el francés Hugo Ekitiké, el brasileño Rodrygo o el alemán Serge Gnabry, y otros que llegarán muy justos o son duda, como Lamine Yamal, Estêvão o Cuti Romero.

A 50 días de la Copa del Mundo de Norteamérica (11 junio-19 de julio), la enfermería no para de recibir pacientes de prestigio.

El jarro de agua fría cayó en la Roja, tercer rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos, cuando Lamine Yamal pateó un penal para marcar el gol de la victoria del Barcelona ante el Celta (1-0) el miércoles y se rompió.

Sufre "una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda" y no volverá a jugar con el Barcelona esta temporada.

"Figuritas": la app uruguaya que llegó a 2 millones de usuarios en 2022 vuelve a tener popularidad en 2026

La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa de un futbolista lesionado de la selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026 y a 53 días del debut de Uruguay

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj613zrjdl7o El futbolista Lamine Yamal es uno de los pocos referentes de éxito que tienen muchos jóvenes marroquíes en España. EPA-EFE/REX/Shutterstock

El Mundial parece que no peligra, pero la cuestión es si llegará en plena forma.

El doctor Pedro Luis Ripoll señaló a la Cadena Ser que la tasa de recaída en este tipo de lesiones es del 30% y llamó a Yamal, de 18 años, a ser "muy prudente".

"Veo a Lamine Yamal a tope en la segunda fase, sería lo más prudente y creo que es lo que va a pasar", señaló Ripoll sobre la Copa del Mundo.

La lesión de Lamine se añade a la incertidumbre en la campeona de Europa sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).

Brasil: Adiós Rodrygo, Estêvão duda, ¿calienta Neymar? -

Lesionado entre febrero y marzo, la sensación brasileña Estêvão, de 19 años, volvió a sufrir un problema muscular el pasado fin de semana en la derrota 1-0 del Chelsea ante el Manchester United.

000-34pa3dz-jpg..webp Estevao celebra el 3-1 Nelson Almeida / AFP

El brasileño queda en una situación similar a la de Yamal y se perderá lo que resta de temporada, por lo que llegaría justo de forma al gran torneo.

"Si soy sincero, no estoy seguro. Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé", señaló este viernes el técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.

Su problema físico, unido a la baja de Rodrygo, confirmada en marzo, podría abrir la puerta de la lista de Carlo Ancelotti a la leyenda Neymar,

Brazil's forward #10 Rodrygo and Argentina's midfielder #07 Rodrigo De Paul fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Brazil at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires province, on Rodrygo de Brasil y Rodrigo De Paul de Argentina por las Eliminatorias FOTO: AFP

El 10, también aquejado por problemas físicos en los últimos años, busca ritmo con el Santos de Sao Paulo para convencer al italiano. Su presencia con la Seleção en Norteamérica se ha convertido en debate nacional.

Neymar EFE

Además, el central del Real Madrid Éder Militão, que acababa de regresar de una grave lesión, sufre otro problema muscular y estará de baja "varias semanas".

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Eder Militao of Brazil and Nicolas De La Cruz of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Eder Militao y Nicolás De La Cruz Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Argentina: las lágrimas del Cuti

La campeona del mundo en 2022 también padece los rigores del calendario. En la ventana de marzo, durante un entrenamiento en Buenos Aires, perdió al prometedor delantero Joaquín Panichelli, máximo goleador del campeonato francés con el Estrasburgo, que sufrió una segunda rotura de ligamentos de la rodilla.

Tampoco tuvo suerte un peso pesado de la albiceleste, el central del Tottenham Cuti Romero, que se lesionó hace dos semanas al chocar con su portero y tiene un problema en el ligamento cruzado de una rodilla.

Cuti Romero

Se retiró entre lágrimas en aquella derrota ante el Sunderland (1-0) y comenzó la cuenta atrás para poder estar a disposición de su seleccionador Lionel Scaloni.

"Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada", dijo su técnico Roberto De Zerbi, con el club londinense jugando por evitar el descenso.

Ekitiké y Gnabry, bajas de Francia y Alemania

El delantero del Liverpool Hugo Ekitiké, que parecía haberse ganado un puesto de titular en la concurrida delantera de la selección francesa con vistosas actuaciones en la ventana de marzo, se rompió el tendón de Aquiles y estará de bajas largos meses.

Serge Gnabry, pieza importante del Bayern Múnich y de la selección alemana, tampoco estará en Norteamérica debido a un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho.

000-32x89fu-jpg..webp Gnabry celebra su gol con Müller Franck Fife / AFP

"Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa", señaló el atacante de 30 años.

Para paliar la ausencia de Gnabry, el seleccionador Julian Nagelsmann puede contar con el regreso progresivo de Jamal Musiala después de su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025.

Todavía de baja, Marc-André Ter Stegen, llamado a ocupar el arco alemán en el Mundial, tiene opciones "muy escasas", según Nagelsmann, debido a una larga serie de lesiones.

1671231073438.webp Messi y Gvardiol, uno de los duelos épicos de Argentina-Croacia AFP

México, uno de los países anfitriones, descartó a un guardameta clave, Luis Malagón, mientras que Croacia cruza dedos para contar con el defensor Joško Gvardiol, baja del Manchester City desde enero por una fractura de tibia.

Arda Guler

También se unió a la lista de jugadores tocados el centrocampista turco del Real Madrid Arda Güller. Sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha" y estará varias semanas fuera.

lesión Piquerez Uruguay vs Inglaterra lesión

En tanto, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa está pendiente de la recuperación de Joaquín Piquerez, quien se lesionó en el tobillo en el último amistoso de marzo ante Inglaterra y que fue intervenido quirúrgicamente, a la espera de que llegue con lo justo al Mundial 2026.

Con base en AFP