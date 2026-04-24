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Mathías Olivera espera "llegar bien y con ritmo" al Mundial 2026 con la selección uruguaya: "Queremos luchar hasta el final"

"Veremos de llegar lo más arriba posible y sudando esta camiseta", afirmó el lateral del Napoli sobre las aspiraciones de la selección uruguaya

24 de abril de 2026 11:47 hs
Pedro Neto y Mathías Olivera en el partido entre el Napoli y el Chelsea. (Archivo)

Pedro Neto y Mathías Olivera en el partido entre el Napoli y el Chelsea. (Archivo)

Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Mathías Olivera aseguró que espera "llegar bien" y "con ritmo" al Mundial 2026, que jugará con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, y habló sobre el momento actual del Napoli de Italia, que entiende debe "cambiar de mentalidad de inmediato".

En una entrevista para la Radio CRC de Nápoles, difundida por el diario Il Mattino de esa ciudad, Olivera fue consultado sobre cómo espera llegar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Espero llegar bien, jugando, porque es importante llegar con ritmo. Esperamos hacer un buen Mundial", respondió el lateral, que de todas formas aclaró que será un desafío "muy difícil" para la celeste, ya que hay "equipos muy fuertes".

"No nos rendiremos y queremos luchar hasta el final, veremos de llegar lo más arriba posible y sudando esta camiseta", expresó el exfutbolista de Nacional y Getafe.

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Mathías Olivera sobre su momento en el Napoli

20260128 CARLO HERMANN / AFP Foto por CARLO HERMANN / AFP Napoli's Uruguayan defender #17 Mathias Olivera passes the ball past Parma's Swiss defender #27 Sascha Britschgi during the Italian Serie A football match between Napoli and Parma at the Diego Arma
Mathías Olivera y Sascha Britschgi

Mathías Olivera y Sascha Britschgi

El defensor uruguayo valoró que cuando llegó a Napoli en 2022 todos lo recibieron "muy bien", y destacó que en estos cuatro años en el club vivió momentos "hermosos".

"Nápoles es muy similar a Sudamérica, por eso cada uruguayo que ha venido se ha sentido bien y siempre ha estado listo para sudar la camiseta. (Edinson) Cavani aquí hizo años increíbles, también (Walter) Gargano", explicó.

Olivera también recordó que su primer gol con el Napoli fue ante el Cremonese, rival que enfrentará el próximo fin de semana y al que espera volverle a anotar. También destacó como uno de sus mejores recuerdos su gol ante la Salernitana en la definición de la Serie A de 2023, un partido antes de que su equipo se alzara con el título por primera vez desde 1990, en la era de Diego Armando Maradona.

Tras ello, el uruguayo se refirió a los últimos dos partidos del conjunto del sur italiano: lamentó que en el empate ante el Parma "el gol de ellos en el primer minuto cambió el partido" y el Napoli no logró "hacer el segundo gol", mientras que en la derrota ante la Lazio reconoció que hicieron "un mal partido".

"Tenemos que cambiar la mentalidad de inmediato: el viernes está la Cremonese y queremos mantenernos arriba en la clasificación para clasificarnos a la Champions League", sentenció.

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