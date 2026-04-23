El futuro de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026 con la selección uruguaya: en Argentina informaron el plan del DT y el club que quiere dirigir

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , no continuará en la celeste luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, torneo que será el cierre de su ciclo en el combinado tras lograr la clasificación.

Este lunes, en Quedó Picando, el programa de streaming de El Observador, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, confirmó que el entrenador no seguirá en la celeste tras la Copa del Mundo.

Consultado sobre la continuidad del DT, Alonso remarcó que el entrenador argentino "veía su participación hasta el año 2026" y no cambió su postura, por lo que tras el final del Mundial y la conclusión del contrato del DT la AUF buscará a un nuevo técnico para la selección uruguaya para comenzar "otra etapa".

Embed - ENTREVISTA con IGNACIO ALONSO, presidente de la AUF: “EL FÚTBOL URUGUAYO NO TIENE DUEÑO”

A 50 días del Mundial 2026, así llegan los futbolistas que se perfilan para integrar la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Ignacio Alonso en Quedó Picando: "El objetivo de Marcelo Bielsa es hacer un gran Mundial 2026" y "el fútbol uruguayo no tiene dueño"

"Bielsa está muy entusiasmado por el mundial, está muy con la cabeza puesta en la preparación", expresó Alonso, que agregó que "su objetivo es hacer un gran mundial". "Es su anhelo, es el desvelo de su trabajo, de la investigación, de la preparación", continuó Alonso, quien no adelantó a qué lugar se plantea llegar el DT argentino, pero remarcó antes que "Uruguay tiene que aspirar a ser top 10 del mundo y para eso tiene que llegar a los cuartos".

El plan de Marcelo Bielsa, según medios argentinos

El entrenador argentino ya tiene un plan para continuar su carrera luego de finalizar el Mundial 2026, según informaron en su país.

Bielsa quiere regresar a Newell’s Old Boys de Rosario, club del que es hincha, en el que es ídolo y cuyo estadio lleva su nombre, según informó el periodista Hugo Balassone, de Radio La Red, TyC Sports, y Falso 9.

1699970902581.webp Marcelo Bielsa campeón con Newell's en 1991 @Newells

El DT de 70 años quiere dirigir a su equipo y retirarse, aunque no está claro si al frente del primer equipo o en formativas.

“Marcelo Bielsa tiene pensado volver a Newell’s luego de la Copa del Mundo y retirarse allí. Resta saber en qué rol: DT o inferiores”, señaló Balassone.