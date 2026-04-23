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El futuro de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026 con la selección uruguaya: en Argentina informaron el plan del DT y el club que quiere dirigir

Marcelo Bielsa ya tiene un plan para continuar su carrera luego de finalizar el Mundial 2026, según informaron en su país.

23 de abril de 2026 10:10 hs
El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago&nbsp;

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, no continuará en la celeste luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, torneo que será el cierre de su ciclo en el combinado tras lograr la clasificación.

Consultado sobre la continuidad del DT, Alonso remarcó que el entrenador argentino "veía su participación hasta el año 2026" y no cambió su postura, por lo que tras el final del Mundial y la conclusión del contrato del DT la AUF buscará a un nuevo técnico para la selección uruguaya para comenzar "otra etapa".

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"Bielsa está muy entusiasmado por el mundial, está muy con la cabeza puesta en la preparación", expresó Alonso, que agregó que "su objetivo es hacer un gran mundial". "Es su anhelo, es el desvelo de su trabajo, de la investigación, de la preparación", continuó Alonso, quien no adelantó a qué lugar se plantea llegar el DT argentino, pero remarcó antes que "Uruguay tiene que aspirar a ser top 10 del mundo y para eso tiene que llegar a los cuartos".

El plan de Marcelo Bielsa, según medios argentinos

El entrenador argentino ya tiene un plan para continuar su carrera luego de finalizar el Mundial 2026, según informaron en su país.

Bielsa quiere regresar a Newell’s Old Boys de Rosario, club del que es hincha, en el que es ídolo y cuyo estadio lleva su nombre, según informó el periodista Hugo Balassone, de Radio La Red, TyC Sports, y Falso 9.

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Marcelo Bielsa campeón con Newell's en 1991
Marcelo Bielsa campeón con Newell's en 1991

El DT de 70 años quiere dirigir a su equipo y retirarse, aunque no está claro si al frente del primer equipo o en formativas.

“Marcelo Bielsa tiene pensado volver a Newell’s luego de la Copa del Mundo y retirarse allí. Resta saber en qué rol: DT o inferiores”, señaló Balassone.

Marcelo Bielsa y los hinchas de Newell's
Marcelo Bielsa y los hinchas de Newell's en el Complejo de la AUF

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