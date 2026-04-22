Alerta y preocupación en España que comparte grupo con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: a 50 días del Mundial 2026 se lesionó su estrella, Lamine Yamal; mirá los videos

El delantero de Barcelona y estrella de España, Lamine Yamal, anotó el 1-0 en el minuto 40 ante Celta de Vigo este miércoles, y se tiró al suelo por una lesión que obligó a su sustitución, cuando quedan 50 días para el inicio del Mundial 2026, y su combinado comparte grupo con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Tras un anotar un penal que él mismo había forzado hizo señas de dolor y tras tirarse al suelo, sus compañeros llamaron a la sanidad.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu. Fue sustituido por Roony Bardghji.

Sin embargo, el partido estuvo además 20 minutos parado, debido a una emergencia médica en la tribuna, tal y como determina el protocolo de la LaLiga de España.

El emocionante mensaje de Washington Aguerre de Peñarol a su hija que celebró su cumpleaños a la distancia

Mirá cuánto pagó Peñarol por el costo total de la operación de la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández

Las alarmas por Lamine Yamal a poco del Mundial 2026

Lamine Yamal, luego de su sustitución en Barcelona, se retiró casi llorando y con la cabeza gacha cuando saludó a su técnico, Hansi Flick, quien trató de consolarlo.

Lamine Yamal y Hansi Flick

El jugador será sometido a distintos estudios para ver el grado de lesión, lo que preocupa no solo a Barcelona que pelea por el título de LaLiga de España, sino también a la propia selección española.

Es que quedan 50 días para que comience el Mundial 2026 y Lamine Yamal es una de las figuras trascendentes del combinado español.