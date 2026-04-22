El emocionante mensaje de Washington Aguerre de Peñarol a su hija que celebró su cumpleaños a la distancia

Peñarol volvió este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y piensa solamente en el partido del próximo domingo a la hora 19 ante Wanderers en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura y Washington Aguerre seguirá en la titularidad del arco carbonero.

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Hasta el jueves de la semana pasada, cuando el equipo de Diego Aguirre perdió 2-1 a manos de Platense por Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo, el golero venía intercambiando su posición como titular con Sebastián Britos.

No obstante, y a cumplió los dos partidos de suspensión que tenia en el máximo torneo continental de clubes y entonces puede jugar de ahora en adelante, lo que es trasladado por Aguirre al Torneo Apertura.

El saludo especial a la distancia de Washington Aguerre

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Pese a todas las malas, la muy buena noticia que recibió este miércoles Diego Aguirre en Peñarol

Washington Aguerre celebró a la distancia el cumpleaños de su hija

Washington Aguerre vivió una jornada muy especial este miércoles.

Es que su hija menor, Emma, cumplió los tres años y lo debió celebrar a la distancia, ya que no se encuentra en Uruguay.

El futbolista compartió el saludo especial en sus redes sociales.

673823687_18162137044437888_8392268731500734128_n Washington Aguerre celebró el cumpleaños número 3 de su hija Emma y lo hizo con una foto de ambos tras su comunicación por Instagram

"3 añitos amor de papá. No hemos podido compartir por el tiempo y la distancia este día tan especial juntos, de celebrar un año más de vida", escribió Aguerre en una foto en la que aparece Emma y él hablando por Instagram.

Y añadió: "Que Dios te proteja todos los días de tu vida TE AMO MI GÜERA".