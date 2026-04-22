El emocionante mensaje de Washington Aguerre de Peñarol a su hija que celebró su cumpleaños a la distancia

Peñarol volvió este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y piensa solamente en el partido del próximo domingo a la hora 19 ante Wanderers en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura y Washington Aguerre seguirá en la titularidad del arco carbonero.
Hasta el jueves de la semana pasada, cuando el equipo de Diego Aguirre perdió 2-1 a manos de Platense por Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo, el golero venía intercambiando su posición como titular con Sebastián Britos.
No obstante, ya cumplió los dos partidos de suspensión que tenia en el máximo torneo continental de clubes y entonces puede jugar de ahora en adelante, lo que es trasladado por Aguirre al Torneo Apertura.
El saludo especial a la distancia de Washington Aguerre
Washington Aguerre celebró a la distancia el cumpleaños de su hija
Washington Aguerre vivió una jornada muy especial este miércoles.
Es que su hija menor, Emma, cumplió los tres años y lo debió celebrar a la distancia, ya que no se encuentra en Uruguay.
El futbolista compartió el saludo especial en sus redes sociales.
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Washington Aguerre celebró el cumpleaños número 3 de su hija Emma y lo hizo con una foto de ambos tras su comunicación por Instagram
"3 añitos amor de papá. No hemos podido compartir por el tiempo y la distancia este día tan especial juntos, de celebrar un año más de vida", escribió Aguerre en una foto en la que aparece Emma y él hablando por Instagram.
Y añadió: "Que Dios te proteja todos los días de tu vida TE AMO MI GÜERA".