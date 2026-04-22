"Ahora tenemos presidentes que gobiernan con Twitter": Sanguinetti y Lacalle Herrera juntos en un panel de Cumbre Mundial de Comunicación Política

Los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera participaron este miércoles de un panel de la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política que tuvo lugar en Montevideo y, entre muchos temas, reflexionaron sobre las redes sociales y su impacto en la política actual .

" El impacto sobre la democracia ha sido enorme . ¿Dónde ha pegado todo ese tema? En el concepto de representación", comenzó reflexionando el exmandatario colorado.

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En cuanto a esto, explicó que las redes sociales lo que generaron es un nuevo tipo de ciudadano que "se cree representante de sí mismo" y que siente que "ya no tiene que ir a un partido a exponer, o a una parroquia a comentar su necesidad social, o su angustia" .

Tras esto, se refirió al impacto de las redes en los políticos: "Ahora tenemos presidentes que gobiernan con Twitter, y que lo hacen en la noche. Lo vimos esta última semana. El presidente de Estados Unidos y el presidente de la Argentina haciendo posteos a las 3 de la mañana".

"Entonces uno dice: "¿Qué es esto? ¿Calmando el insomnio quiénes ejercen el poder? Es tremendo. Entonces, ¿cómo no va a impactar esto en la democracia?", continuó.

Por su parte, Lacalle Herrera, al referirse al tema, comenzó cuestionando el "anonimato" de las redes y cómo "fomenta la cobardía, el insulto y la falta de responsabilidad".

"Para mí, el anonimato es lo que ha ensuciado fundamentalmente la vida política de estos tiempos", aseguró el expresidente, que llamó a buscar un "remedio" a la "impunidad" con la que se mueven algunas personas en redes.

Después, señaló que otro "problema" está en cómo impulsa la falta de una "pausa para la reflexión".

"La primera reacción de la persona que está en el poder debe ser pausa, porque en caliente no se gobierna", apuntó.

"Yo he sido bastante calentón muchas veces, pero traté, cuando fui presidente, de no serlo. ¿Por qué? Porque ahí está la responsabilidad. Libertad sin responsabilidad no existe", agregó.

Su opinión sobre Milei

En otro momento del encuentro, los mandatarios opinaron sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Recién hablaban de la caída de Milei en la opinión pública. Yo creo que es importante el fenómeno porque es un hecho típico de lo que son momentos de vacío político y de respuestas dramáticas a esos vacíos", comenzó reflexionando Sanguinetti.

"Argentina estaba en un momento absolutamente crítico. Entonces aparece un salvador y ahora se lanzan todos con un discurso drástico de liberalismo económico. Lanza su programa y logra en los primeros tiempos, digamos, algo muy importante que era la baja de la inflación en un país dramáticamente adherido a ese problema", señaló y destacó que el "gran problema" con Milei está en su "actitud".

"Hace una semana, Argentina convocó en Nueva York a los inversores y a los empresarios. Y Milei al empresario [Paolo Rocca] de la empresa más grande de Argentina, Techint, que tiene 70.000 empleados, le dice 'Don Chatarrín', delante de todo un público empresarial. Entonces, yo sí soy un empresario norteamericano digo: 'la Argentina es divina, voy a Buenos Aires al teatro, pero invertirme ni en broma'", sostuvo.

Además, como "periodista por profesión", manifestó que "no puede aceptar" el hecho de que el mandatario argentino esté "todos los días insultando a los colegas".

"La democracia tiene tres poderes, pero hay una gran institución invisible que sustenta a los otros tres, que es la confianza. Si no hay confianza en las instituciones, no hay ninguna democracia que funcione", dijo.

Lacalle Herrera, por su parte, opinó también sobre Milei y Donald Trump y criticó que "a veces exceden un poco a la prudencia" que deberían tener.

"Creo que es la primera virtud —la prudencia— que uno tendría que pedirle a los presidentes y exigírsela desde el punto de vista ciudadano", dijo.