Mirá el gol de Abel Hernández con el que Peñarol le ganó a Cerro en el Tróccoli y también el particular penal que erró Facundo Batista

Peñarol derrotó este domingo 1-0 a Cerro en partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo A del Torneo Intermedio. Con un resultado positivo, el equipo de Diego Aguirre cerró un tormentoso primer semestre del año ya que ahora se abre un receso de más de un mes.
El único gol del partido lo hizo Abel "La Joya" Hernández a los 56 minutos, con asistencia de Javier Cabrera.
Hernández llevaba apenas 33 segundos en cancha, luego de sustituir a Facundo Batista.
Fue su tercer gol en la temporada.
Batista fue protagonista en el primer tiempo de una particular jugada. La misma se dio en el penal que le atajó Yonathan Irrazábal.
La acción dejó enormes dudas porque el golero saltó hacia adelante antes de la ejecución y cuando Batista impactó la pelota no tenía ninguno de los pies sobre la línea.
Al momento de atajar -un pobre remate al medio del arco- estaba unos buenos centímetros adelantado.
Peñarol no había ganado en sus dos últimas visitas al Tróccoli luego de vencer 3-1 en el Clausura 2019 con goles de Xisco, en dos ocasiones, y Facundo Pellistri.
Luego empató 1-1 en el Clausura 2020, jugado en enero de 2021, y perdió 2-0 en el Clausura del año pasado.