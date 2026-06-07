Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Mirá el gol de Abel Hernández con el que Peñarol le ganó a Cerro en el Tróccoli y también el particular penal que erró Facundo Batista

7 de junio de 2026 17:25 hs
Abel Hernández celebra su gol para Peñarol ante Cerro junto a Brian Barboza, por el Torneo Intermedio

Abel Hernández celebra su gol para Peñarol ante Cerro junto a Brian Barboza, por el Torneo Intermedio

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol derrotó este domingo 1-0 a Cerro en partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo A del Torneo Intermedio. Con un resultado positivo, el equipo de Diego Aguirre cerró un tormentoso primer semestre del año ya que ahora se abre un receso de más de un mes.

El único gol del partido lo hizo Abel "La Joya" Hernández a los 56 minutos, con asistencia de Javier Cabrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2063713921790275655&partner=&hide_thread=false

Hernández llevaba apenas 33 segundos en cancha, luego de sustituir a Facundo Batista.

Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la trabajosa victoria de Peñarol ante Cerro

Fue su tercer gol en la temporada.

Batista fue protagonista en el primer tiempo de una particular jugada. La misma se dio en el penal que le atajó Yonathan Irrazábal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2063708280002646422&partner=&hide_thread=false

La acción dejó enormes dudas porque el golero saltó hacia adelante antes de la ejecución y cuando Batista impactó la pelota no tenía ninguno de los pies sobre la línea.

Al momento de atajar -un pobre remate al medio del arco- estaba unos buenos centímetros adelantado.

Peñarol no había ganado en sus dos últimas visitas al Tróccoli luego de vencer 3-1 en el Clausura 2019 con goles de Xisco, en dos ocasiones, y Facundo Pellistri.

Luego empató 1-1 en el Clausura 2020, jugado en enero de 2021, y perdió 2-0 en el Clausura del año pasado.

Las más leídas

Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la trabajosa victoria de Peñarol ante Cerro

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

Temas

Peñarol Abel Hernández Cerro

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos