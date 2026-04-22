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Llamado laboral de Tottenham de Rodrigo Bentancur, que busca un profesional para zafar del descenso en la Premier League; mirá el aviso clasificado

"Este puesto requiere un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League", dice el llamado

22 de abril de 2026 10:20 hs
Rodrigo Bentancur de Tottenham Hotspur ante Bruno Fernandes de Manchester United en la final de la Europa League

Rodrigo Bentancur de Tottenham Hotspur ante Bruno Fernandes de Manchester United en la final de la Europa League

FOTO: AFP

El Tottenham Hotspur, el equipo del uruguayo Rodrigo Bentancur, ha publicado una oferta de trabajo buscando un psicólogo que ayude a sus futbolistas en la pelea por no descender al Championship (Segunda división inglesa).

Los 'Spurs', a cinco jornadas del final, están a dos puntos de la salvación y no conocen la victoria en liga en todo 2026. Su únicos triunfos del año llegaron en la Champions League, donde quedaron eliminados en octavos de final contra el Atlético de Madrid.

El llamado de Tottenham

"El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo".

rodrigo bentancur tottenham brighton premier league 20260418
Rodrigo Bentancur en su vuelta a las canchas contra el Brighton

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"Como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo. Este puesto requiere un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel", dijo el club en la oferta del puesto de trabajo.

La última vez que el Tottenham descendió a la Segunda división fue en la temporada 1976-1977 y el club se ha visto inmerso en esta situación apenas siete años después de alcanzar la final de la Liga de Campeones y un año después de conquistar la Europa League contra el Manchester United.

EFE

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