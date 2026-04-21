El desafío de Rodrigo Bentancur de salvar al Tottenham del descenso: el calendario que le queda a su equipo y sus rivales directos

El Tottenham de Inglaterra vive la peor temporada de sus últimos años ya que se encuentra peleando el descenso en la Premier League , luego de una pésima campaña. Una de las figuras del plantel es el uruguayo Rodrigo Bentancur que, si bien estuvo parte del torneo lesionado, regresó en la recta final para pelear la permanencia, con seis partidos restantes hasta el Mundial 2026 que jugará con la selección uruguaya.

Lo cierto que el Tottenham vive un calvario luego de hacer costosas incorporaciones en el inicio de la temporada, como también en el mercado de invierno europeo durante el mes de enero, y en la presente temporada acumula tan solo 7 triunfos, 10 empates y 16 derrotas en los 31 partidos que lleva disputado en esta Premier League.

La crisis futbolística no solo se vio reflejado en los resultados, sino que también en el banco de suplentes ya que los Spurs tuvieron tres técnicos distintos en esta temporada: Thomas Frank fue quién inició la campaña 2025/26 y fue despedido en febrero de 2026 tras una racha de 8 partidos sin ganar. Fue reemplazado por Igor Tudor , que fue despedido a fines de marzo y duró solo 6 semanas en el cargo. Hace algunas semanas, a principios de abril, fue anunciado Roberto De Zerbi como nuevo entrenador con un solo objetivo claro: evitar el descenso .

Para la recta final de la temporada, el Tottenham cuenta con el regreso de Rodrigo Bentancur , una pieza clave en la mitad de la cancha, así como también al mediapunta James Madison. Por otra parte, perdió al argentino Cristian Cuti Romero , uno de sus mejores futbolistas.

Tottenham Hotspur's Uruguayan midfielder #30 Rodrigo Bentancur (R) vies with Bournemouth's Brazilian striker #09 Evanilson during the English Premier League football match between Bournemouth and Tottenham Hotspur at the Vitality Stadium in Bournemouth, s Rodrigo Bentancur y Evanilson Foto: AFP

Bentancur había jugado por última vez el 7 de enero de este año, debiendo dejar el campo de juego al minuto 86 del partido ante Bournemouth por la fecha 21 de la Premier League 2025/2026, constatándose luego una lesión de isquiotibiales por la que debió operarse, y regresó a las canchas el pasado fin de semana en el empate 2-2 ante Brighton, partido en el que De Zerbi lo mandó a la cancha de titular y disputó 67 minutos.

Los partidos que le quedan al Tottenham para evitar el descenso

Tras el empate de los Spurs el Nottingham Forest -rival directo en la lucha por la permanencia- sumó de a tres y se escapó un poco en la tabla.

No obstante, el otro rival con el que pelea la permanencia el Tottenham, que es el West Ham, empató 0-0 su compromiso frente al Crystal Palace el lunes y el margen entre esos dos equipos se mantuvo en dos unidades.

En este momento, con el Wolverhampton en el último lugar y ya confirmado su descenso, el Burnley se encuentra en la posición 19° con 20 puntos y por encima está el Tottenham, ubicado en el decimoctavo lugar con 31 puntos.

Por encima del elenco de De Zerbi está el West Ham, con 33 puntos y un lugar más arriba el Nottingham Forest, con 36 unidades.

Embed

Restan tan solo 5 fechas para que culmine la temporada de la Premier League y el Tottenham tendrá la siguiente seguidilla de partidos: Wolverhampton (Visitante), Aston Villa (V), Leeds United (Local), Chelsea (V) y Everton (L).

Es un calendario bastante complicado para los Spurs teniendo en cuenta su actualidad, ya que se medirá ante el Wolves ya descendido, el Leeds que debe asegurar su posición en la media tabla, Chelsea y Aston Villa que ambos están peleando en los puestos de arriba y por un lugar en competencias internacionales, y el Everton.

Por el lado del West Ham, su principal competidor, le resta enfrentar al Everton (L), Brentford (V), Arsenal (L), Newcastle (V) y Leeds United (L). También un calendario muy difícil para los Hammers, principalmente por los compromisos que tendrá de visitante en estadios muy complicados, además de recibir al líder de la Premier que pelea por el título.

El Forest, en tanto, jugará contra el Sunderland (V), Chelsea (V), Newcastle (L), Manchester United (V), Bornemouth (L). A pesar de que es el contendiente mejor ubicado en la tabla, el Nottingham es el que tiene el calendario más complicado, con dos enfrentamientos ante rivales del Big 6 de visitante y la doble competencia, ya que jugará contra el Aston Villa por las semifinales de la Europa League.