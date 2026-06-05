Las razones que impidieron la participación de Ronald Araújo en la actividad de la selección uruguaya previo al viaje al Mundial 2026, este viernes en Pando

El capitán de Barcelona y figura de la selección uruguaya , Ronald Araujo , no participó este viernes de mañana en la actividad que el combinado celeste realizó con un grupo de niños de clubes de fútbol infantil de ligas de Canelones.

Su ausencia se debió a que estuvo los dos últimos días con fiebre y eso le generó una baja de defensas que derivaron en una pequeña sobrecarga muscular en uno de los gemelos.

Según pudo confirmar Referí, esta fue la única razón de su ausencia de la actividad del combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

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Además, de acuerdo a la información a la que accedió Referí, entienden en la selección que el futbolista sufre una pequeña contractura y la situación que quedará en eso.

No observan en la molestia física del jugador ningún otro escenario más grave.

De todas formas, Araujo será sometido a los exámenes de rutina habituales en estos casos.

La selección volverá a presentarse públicamente este sábado de mañana en el Estadio Martínez Monegal, en donde tendrán una actividad similar a la de este viernes con niños de las ligas de fútbol infantil de Canelones.

La delegación uruguaya viajará el martes a Playa del Carmen para instalarse en el Mundial en el que debutará el lunes 15 a la hora 19 de Uruguay frente a Arabia Saudita. El partido lo jugarán en Miami.