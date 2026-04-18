Rodrigo Bentancur volvió a jugar después de cuatro meses: al Tottenham se lo empataron en la hora y sigue en zona de descenso de la Premier League

El uruguayo Rodrigo Bentancur volvió a las canchas luego de cuatro meses , y a 54 días del comienzo del Mundial 2026 , en la empate 2-2 del Tottenham Hotspur contra el Brighton , que mantiene al equipo de Londres en la zona de descenso de la Premier League.

Tras volver a los entrenamientos de los Spurs el pasado miércoles después de la rotura del bíceps femoral que sufrió el 7 de enero ante el Bornemouth, el DT Roberto de Zerbi puso de titular a Bentancur en su primer partido disponible.

Pedro Porro abrió el marcador para el conjunto de Londres a los 39 minutos , tras cabecear un centro del holandés Xavi Simmons . En los descuentos de la primera mitad lo empató Kaoru Mitoma , que conectó una potente volea de primera tras un centro de Pascal Gross .

Bentancur fue sustituido a los 67 minutos del encuentro, para darle lugar a Joao Palhinha . Su primera hora de juego en cuatro meses es una gran noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa , que sabe que el centrocampista tendrá otros seis partidos antes de llegar al Mundial.

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Diez minutos después de la salida del uruguayo, Xavi Simmons puso el 2-1 para el Brighton con una gran definición de afuera del área. El resultado sacaba a Tottenham de la zona de descenso, pero a los 95 minutos un error en salida de Kevin Danso permitió que el francés Georginio Rutter empatara el encuentro, para la desazón de los de Londres.

Tottenham está en el puesto 18 de la Premier League con 31 puntos. Está a una unidad del West Ham, el último en la zona de salvación, y a dos del Nottingham Forest, pero ambos tienen un partido menos.

El Forest se enfrentará al casi descendido Burnley el domingo a las 10:00, mientras que el West Ham visitará al Crystal Palace el lunes a las 16:00.