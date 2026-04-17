Gianni Infantino confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo, y Coldplay está involucrado

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo (o "Halftime show" en inglés) por primera vez en la historia del torneo, con la participación de Coldplay .

Tras probar la experiencia en el Mundial de Clubes de 2025 , y después de que Conmebol probara la idea en la Copa América 2024 , la FIFA llevará este espectáculo al partido más importante del torneo más grande del fútbol.

El concepto, heredado de los shows del entretiempo de los Super Bowl, como se llama a los partidos que definen la liga de fútbol americano de Estados Unidos (la NFL ), tendrá su estreno en los mundiales el próximo 19 de julio , en la final del torneo que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Tendremos por primera vez en la historia de la final un show del entretiempo, organizado por Chris Martin y Coldplay", aseguró Infantino el pasado miércoles, en el Semafor World Economy Forum realizado en Washington del 13 al 17 de abril.

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A pesar de que la organización de Coldplay genera expectativa de una posible participación de la banda en el escenario, Infantino aclaró que no puede decir aún "qué artistas actuarán", pero remarcó que "no es uno solo, es mucho más que uno".

"Será el más grande del mundo. Será fantástico", sentenció el presidente de la federación.

Según reportaron distintos medios, se espera que el show en la mitad de la final del Mundial dure alrededor de 25 minutos, más que los 15 minutos establecidos en el reglamento para los entretiempos.