"¡Cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos!": Jorge Fucile picanteó a periodistas argentinos, lamentó la no convocatoria de Suárez y no entendió la baja de Nahitan Nández; mirá el video

El exjugador de la selección uruguaya, Jorge Fucile , lamentó la no convocatoria de Luis Suárez a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 y dijo no entender la baja de Nahitan Nández en la lista de 26 convocados.

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“A Luis damelo siempre en la cancha, para mí Luis tenía que estar en el Mundial hoy. Es la realidad”, dijo a DSports Argentina, en diálogo con Juan Carlos “Toti” Pasman y su equipo.

“Como esté, no me importa, damelo como esté, para 30, 15, 20 minutos. Es un jugador decisivo que te puede hacer un gol en cualquier momento”, agregó Fucile, excompañero de Suárez en la celeste.

Fucile lamentó las bajas de Luis Suárez y Nahitan Nández

Fucile lamentó las bajas de Luis Suárez y Nahitan Nández

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Además, el exlateral habló del momento de los atacantes uruguayos.

“El tema de la delantera hoy estamos viendo, hay jugadores que han jugado pocos minutos”, señaló.

_Z4A9584.webp Luis Suárez con Nahitan Nández cerca AUF

Fucile también se refirió a las “polémicas” por “jugadores que no han ido” al Mundial “y han estado” en las Eliminatorias.

Ahí le preguntaron por el caso de Nahitan Nández, quien quedó afuera del Mundial.

“Nahitan estuvo en todas las Eliminatorias, son cosas que, yo, en lo personal, no lo entiendo”, comentó. “¿Cuantos partidos hay en Eliminatorias, 18 partidos? De los 18 cero que jugó 14 y en los 14 fue titular”, agregó.

Las cuatro estrellas

Cuando se terminaba el móvil, Fucile le mandó un mensaje a los periodistas argentinos en tono de broma.

“¡Ey, mirá: cuatro estrellas, cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos!”, les dijo, mostrando el escudo de la selección uruguaya.

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A lo que Pasman le dijo: “Sabés que tenés que borrar dos, hay dos que son truchas”.

El móvil cerró con bromas cruzadas y risas. “Los amo, suerte, nos vemos en Disney”, dijo el Fuci.