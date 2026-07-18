Quiénes ganaron y quiénes perdieron dinero con el Mundial 2026

Este Mundial ha sido más grande que cualquier torneo anterior.

Que haya más países participando y se jueguen más partidos implica que más gente está pendiente de la competición y también que haya más oportunidades para ganar dinero.

Mientras las estrellas del fútbol mundial crean momentos históricos en el terreno de juego, se generan miles de millones de dólares fuera de él.

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Pero no todos están ganando mucho dinero. Si bien hay algunos grandes ganadores, también hay algunos perdedores.

FIFA - ganador

La cantidad de dinero que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, recauda con la Copa del Mundo es astronómica. Generó la cifra récord de US$7.600 millones de dólares en Qatar 2022 y se espera que supere esa cifra en Estados Unidos, Canadá y México 2026, especialmente con el torneo ampliado a 48 equipos.

Marion Laboure, estratega sénior de Deutsche Bank Research, afirma que la FIFA es "sin duda" la principal ganadora, con unos ingresos que durante el ciclo de cuatro años se acercan a los US$13.000 millones.

Los ingresos de la FIFA provienen de la venta de derechos de transmisión y licencias, la venta de paquetes VIP, palcos, acceso preferente y servicios premium para empresas e invitados, así como los acuerdos de patrocinio y la venta de entradas.

"La FIFA también se adentró en el mercado secundario con su plataforma oficial de reventa, cobrando una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor", añade Laboure.

Cabe esperar que esto se repita en futuros torneos, ya que la FIFA está considerando ampliar el torneo a 64 equipos, lo que podría incluir a países como China e India, y los miles de millones de espectadores adicionales que ello conlleva.

Reuters Bajo la presidencia de Gianni Infantino, la FIFA amplió el torneo de este año de 32 a 48 equipos.

Aficionados - perdedores

Si bien los aficionados pueden haber cumplido sueños de toda la vida, económicamente hablando, este torneo ha sido difícil.

Las enormes sumas que se desembolsan solo para pagar las entradas y las críticas a la estrategia de precios dinámicos de la FIFA, que aumenta los precios cuando la demanda es alta, han sido ampliamente documentadas.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que "no pagaría" cuando se le preguntó sobre el posible precio de US$1.000 por entrada para el partido inaugural de su país en el torneo contra Paraguay.

Las entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se ofrecieron oficialmente a US$32.970, mientras que algunas entradas de reventa se han puesto a la venta por más de US$2 millones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el precio de las entradas, argumentando que estaba en consonancia con el de otros eventos deportivos estadounidenses.

Además de las entradas, los aficionados también se han visto perjudicados con los vuelos, la comida y el alojamiento.

Un ejemplo que acaparó los titulares fue el aumento en el precio de los billetes de tren de New Jersey Transit. Un viaje de 30 minutos en tren hasta el MetLife Stadium subió a US$150 durante el torneo, frente a los US$12,90 habituales para un billete de ida y vuelta. La indignación pública provocó una bajada de precios, pero aun así siguieron siendo más altos de lo normal.

Getty Images Un cartel de un fan alude a las enormes sumas de dinero pagadas por las entradas: "Vendí mi barco vikingo a cambio de entradas".

Emisoras y patrocinadores: ganadores

Si bien las cadenas de televisión han tenido que gastar una fortuna para retransmitir el torneo, las cifras de audiencia, y el interés de los patrocinadores por que sus marcas aparezcan en pantalla, significan que también es probable que obtengan grandes beneficios con la venta de espacios publicitarios.

La FIFA introdujo las tan comentadas pausas de hidratación en este Mundial, una medida que Infantino calificó de "cuestión puramente deportiva" y que no supone ningún ingreso adicional para el organismo rector.

Sin embargo, los tres minutos que tienen los jugadores para hidratarse han brindado una nueva oportunidad comercial para las cadenas de televisión y los patrocinadores.

Según se informa, Fox Sports, que pagó US$485 millones por los derechos de transmisión en Estados Unidos, presentó las pausas publicitarias como "patrocinadas por" una marca.

Según los expertos, un espacio publicitario de 30 segundos en Fox durante la Copa del Mundo cuesta, en promedio, entre US$200.000 y US$300.000. Durante los partidos de Estados Unidos en las fases finales, llegó a alcanzar los US$750.000.

"Las pausas para hidratación son pura publicidad. Me sorprendería muchísimo que desaparecieran. El formato ampliado se mantendrá porque la escala es ahora el modelo de negocio de la FIFA", afirma Laboure, de Deutsche Bank Research.

Los aficionados británicos que ven los partidos en la BBC o ITV han estado exentos de los anuncios durante las pausas para hidratación ya que la primera no utiliza publicidad y la segunda está sujeta a las normas reguladoras sobre la cantidad de anuncios que se pueden usar en un período de 60 minutos.

Los patrocinadores oficiales del Mundial pagan sumas astronómicas para asociar sus marcas a la competición, pero sin duda acaban beneficiándose económicamente, con marcas como Adidas y Coca-Cola presentes por todas partes.

La marca alemana de ropa deportiva se ha visto envuelta en una batalla con su archirrival Nike, gastando unos US$65 millones en su anuncio de "leyendas del patio trasero" protagonizado por Lamine Yamal, Jude Bellingham y Lionel Messi.

Sin embargo, algunas marcas no oficiales también se han beneficiado de los esfuerzos de la FIFA por evitar que los aficionados estuvieran expuestos a ellas. Un ejemplo de ello es el caso de Levi's, cuyo logotipo que se encontraba en el exterior del estadio de San Francisco fue cubierto, un gesto que la marca supo capitalizar en sus actividades de mercadeo.

David Beckham - ganador

Getty Images David Beckham animaba a Inglaterra durante su partido contra Noruega.

El anuncio principal de Adidas también presenta una versión con inteligencia artificial del exjugador inglés David Beckham, quien, para ser honestos, tal vez no haya tenido tiempo de asistir a la filmación en persona.

El primer deportista milmillonario de Reino Unido ha aparecido en tantos anuncios, desde Home Depot hasta Bank of America, que es comprensible que uno olvide qué marca representa realmente.

A pesar de haber colgado las botas hace más de una década, Beckham sigue siendo una figura emblemática del fútbol en EE.UU., y se estima que el Inter Miami, el club del que es copropietario, es la franquicia más valiosa de la Major League Soccer, con un valor de US$1.450 millones.

Puede que no haya logrado ganar la Copa del Mundo en el terreno de juego, pero sin duda ha ganado la batalla comercial fuera de él.

Ciudades anfitrionas: perdedoras

Las 16 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México han recibido una afluencia de aficionados y turistas, impulsando así los restaurantes, los hoteles y otros negocios locales.

Pero si bien los escoceses han agotado las reservas de cerveza de Boston y se han ganado el corazón de la ciudad y de su gente, los expertos afirman que los beneficios económicos a largo plazo son mínimos.

La FIFA estimó que se añadirían unos US$41.000 millones a la economía mundial, de los cuales US$17.000 millones impulsarían solo la economía estadounidense, con la creación de 185.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector de la hostelería y el alojamiento.

Pero Alexander Budzier, investigador en gestión empresarial en la Universidad de Oxford y director ejecutivo de la empresa de gestión de proyectos Oxford Global Projects, afirma que los beneficios económicos a largo plazo de organizar un evento deportivo de tal magnitud simplemente no se materializan.

Según explica, las ciudades anfitrionas suelen experimentar un descenso considerable en el número de visitantes, ya que muchos intentan evitar el caos que genera el torneo.

Y aunque puede haber un repunte en las contrataciones, argumenta que generalmente se limita a los puestos peor remunerados en el sector de la hostelería. "Crea empleos, pero no riqueza", afirma.

Getty Images Miembros de la Tartan Army en Boston antes del partido entre Escocia y Marruecos.

Las cifras oficiales muestran que la contratación en pubs, bares y restaurantes estadounidenses aumentó antes del torneo en mayo, pero el auge fue efímero.

Según Budzier, el único beneficio económico "que merece la pena" son los proyectos de regeneración que se pueden llevar a cabo, como la remodelación y la construcción de viviendas en Stratford, Londres, tras los Juegos Olímpicos de 2012.

Pero debido a que gran parte de este Mundial utilizó estadios, hoteles, complejos de entrenamiento e infraestructura de viajes ya existentes, "no habrá ningún beneficio económico derivado del desarrollo".

Vendedores de mercancía - ganadores

Getty Images Los aficionados ingleses recogen artículos de merchandising en Manchester.

El entusiasmo de los aficionados ha impulsado las ventas de los uniforme de los equipos en todo el mundo.

Nike afirma que las ventas de camisetas de sus selecciones nacionales este año fueron más del doble que en el Mundial de 2022. El uniforme de Inglaterra fue el más vendido, seguido de Francia, Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.

Para Adidas, las camisetas de México fueron las más vendidas.

JD Sports afirma haber registrado un año récord en ventas de camisetas de Inglaterra. Si bien al principio de la competición las ventas del uniforme inglés superaban las ventas en Reino Unido de los uniformes de todos los demás países, la empresa asegura que Escocia puede presumir de tener la camiseta más vendida en general.

Las ventas de uniformes de Alemania, Brasil, México y Argentina también se dispararon, añade.

Cee Valentina, periodista cultural que habla sobre moda futbolística en TikTok e Instagram, dice que no le sorprende la popularidad de estos productos.

Según explica a BBC Newsbeat, las camisetas de fútbol se han convertido en "un básico de la moda urbana cotidiana", y el deseo de nostalgia de la Generación Z se está reflejando en la demanda de camisetas retro, mientras que las camisetas personalizadas diseñadas para mujeres también están cobrando nueva vida.

La otra cara de la moneda son los miles de artículos falsificados que se venden.

Valentina afirma que cuando artículos como las camisetas de fútbol se ponen de moda, se encarecen, "pero siempre habrá falsificaciones porque la accesibilidad es una parte importante de la cultura del fútbol en general".

Hoteles - perdedores

Getty Images La ocupación hotelera en las ciudades que acogieron el Mundial no fue tan favorable como se esperaba.

La demanda prevista de habitaciones de hotel no se materializó, y las asociaciones del sector informaron de un menor número de reservas en las ciudades anfitrionas este año en comparación con el año pasado.

La Asociación Hotelera de la Columbia Británica afirma que, si bien las cifras finales de reservas aún no se han confirmado, junio y julio registraron cifras muy inferiores a las de años anteriores, a pesar de que Vancouver fue sede de siete de los Juegos Olímpicos celebrados en Canadá.

Afirma que los torneos "no generan 40 días seguidos de hoteles con todas las habitaciones reservadas", sino que provocan una gran demanda en torno a fechas específicas.

Para los hoteleros estadounidenses, la expectación previa al torneo tampoco se cumplió.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento acusó a la FIFA de reservar demasiadas habitaciones para su propio uso y de generar una demanda artificial. La FIFA ha declarado que no reconoce la acusación.

Laboure, de Deutsche Bank Research, afirma que lo mismo ocurrió en Francia en 1998, cuando la demanda no cumplió con las expectativas.

"En abril, el 80% de los operadores hoteleros estadounidenses afirmaron que las reservas estaban por debajo de sus previsiones iniciales; dos tercios de los hoteleros de Nueva York informaron de reservas inferiores a las esperadas, y en Seattle casi el 80% lo hizo, y muchos calificaron el torneo de 'evento intrascendente'", añade.

Casas de apuestas - ganadores

Getty Images Se estima que las apuestas durante el Mundial 2026 sumen US$50.000 millones.

El Mundial 2026 está en camino de convertirse en el mayor evento de apuestas de todos los tiempos, con un estimado de US$50.000 millones apostados, alrededor de US$500 millones apostados por partido, según la firma de servicios financieros Macquarie, que tiene intereses en la industria del juego.

Según el comunicado, esto se debe principalmente a la ampliación del número de equipos, lo que significa que haya habido más de 100 partidos, frente a los 64 de 2022.

Flutter Entertainment, propietaria de Paddy Power, Betfair y Sky Bet, pronosticó que el monto apostado duplicaría el del torneo anterior debido al crecimiento en Estados Unidos y también en Brasil.

Chad Beynon, analista de Macquarie, afirma que las apuestas en directo han sustituido a las apuestas previas al partido, que eran más tradicionales.

"Ahora se trata de reaccionar a lo que ves en el campo, de ajustar tu perspectiva. Mientras que antes era más bien sentarse, mirar y esperar; tenías que apostar antes del partido", dice.

Las apuestas deportivas en Estados Unidos son todavía una industria relativamente nueva. Hasta 2018, las apuestas deportivas solo eran legales en Nevada, donde se encuentra Las Vegas, pero un fallo de la Corte Suprema allanó el camino para que muchos estados las legalizaran.

Sin embargo, todavía hay algunos estados donde siguen siendo ilegales, como California y Texas. En esas zonas, ha habido una gran actividad en los mercados de predicción —una industria multimillonaria de rápido crecimiento, popular entre los jóvenes— que no se clasifican como juegos de azar, lo que significa que se pueden usar para apostar en deportes independientemente del estado en el que se encuentre la persona.

Información adicional de Eleanor Doyle, Newsbeat.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC