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"Son de azúcar" y "desolación": diputados blancos criticaron al gobierno por suspender acto por la Jura de la Constitución por una "lluviecita"

Desde Presidencia de la República señalaron que la decisión se tomó por la alerta meteorológica emitida por Inumet y para preservar la seguridad e integridad de las personas

18 de julio de 2026 12:36 hs
El estrado montado en la Plaza Matriz

El estrado montado en la Plaza Matriz

Foto: X/Juan Martín Rodríguez

Los diputados blancos Juan Martín Rodríguez y Pablo Abdala criticaron al gobierno de Yamandú Orsi por suspender las actividades que estaban previstas para este sábado 18 de Julio por la Jura de la Constitución en la Ciudad Vieja.

"Al parecer, son de azúcar", escribió el legislador y cuestionó que se tomara la decisión por una "lluviecita".

La agenda de Presidencia de la República había anunciado desde las 11:00 el comienzo de las actividades en la Plaza de la Constitución (también conocida como Plaza Matriz) y para las 11:10 el discurso de un integrante del Poder Ejecutivo. También estaba previsto el desfile de unidades militares, como es tradición.

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Sin embargo, en la mañana de este sábado Presidencia emitió un comunicado para anunciar la suspensión del acto central debido a la "alerta meteorológica que rige para todo el país".

Agregaron que la medida se había adoptado para "preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha".

Para la mañana del sábado Inumet había emitido dos alertas meteorológicas, una de color naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. Esto se da, además, en medio de un aviso especial a la población por fenómenos de este tipo que se registrarán durante todo el fin de semana y tras destrozos registados, sobre todo, en Salto, donde murió una mujer.

Sin embargo, para las 11:00 (hora en la que se iba a realizar el acto) Montevideo no estaba bajo ninguna advertencia de Inumet.

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