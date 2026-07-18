"Son de azúcar" y "desolación": diputados blancos criticaron al gobierno por suspender acto por la Jura de la Constitución por una "lluviecita"

Los diputados blancos Juan Martín Rodríguez y Pablo Abdala criticaron al gobierno de Yamandú Orsi por suspender las actividades que estaban previstas para este sábado 18 de Julio por la Jura de la Constitución en la Ciudad Vieja.

" Al parecer, son de azúcar ", escribió el legislador y cuestionó que se tomara la decisión por una "lluviecita".

La agenda de Presidencia de la República había anunciado desde las 11:00 el comienzo de las actividades en la Plaza de la Constitución (también conocida como Plaza Matriz) y para las 11:10 el discurso de un integrante del Poder Ejecutivo. También estaba previsto el desfile de unidades militares, como es tradición.

Desolación. Indignación. Llegué a plaza Constitución y me enteré que el gobierno suspendió el acto porque hay niebla. No les importa la Constitución. La conmemoración es una carga, y cualquier excusa les viene bien. Da lo mismo evocarla, ignorarla o despreciarla. pic.twitter.com/E2GhnkjtxZ

Una lluviecita y el Gobierno suspende el Acto oficial del 18 de Julio. Al parecer, son de azúcar… Esa es el verdadero valor que le dan a nuestra Constitución! pic.twitter.com/0HZT1hAf4p

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Sin embargo, en la mañana de este sábado Presidencia emitió un comunicado para anunciar la suspensión del acto central debido a la "alerta meteorológica que rige para todo el país" .

Agregaron que la medida se había adoptado para "preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha".

Para la mañana del sábado Inumet había emitido dos alertas meteorológicas, una de color naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. Esto se da, además, en medio de un aviso especial a la población por fenómenos de este tipo que se registrarán durante todo el fin de semana y tras destrozos registados, sobre todo, en Salto, donde murió una mujer.

Sin embargo, para las 11:00 (hora en la que se iba a realizar el acto) Montevideo no estaba bajo ninguna advertencia de Inumet.