Hidrógeno verde, data centers y celulosa: las obras privadas con las que el gobierno confía mover la economía para cumplir con su proyección de crecimiento

El gobierno de Yamandú Orsi espera anunciar en los próximos días el cierre de las negociaciones con HIF para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, una iniciativa que se arrastra desde la administración pasada y cuya concreción se ha demorado, entre otras razones, por el rechazo de Argentina a la ubicación inicial.

Más allá de las dudas que existen en el Poder Ejecutivo acerca de la velocidad con que madurará este mercado energético, la luz verde a este megaproyecto cuya inversión total ascendería a US$ 5.385 millones –la más grande en la historia de Uruguay– es visualizada en el oficialismo como la primera de una serie que habrá en el período y que sustentarán el cumplimiento del crecimiento proyectado por el gobierno.

Al entregar la rendición de cuentas, el equipo económico proyectó que el PBI crecerá 1,6% este año, 2,1% en 2027 y 2,4% en 2028, 2029 y 2030.

Con la relocalización de la planta definida, el gobierno prepara acuerdo para anunciar la inversión de HIF en Paysandú

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La cantidad fue ajustada a la baja respecto a lo planteado un año antes al entregar el presupuesto y está por encima de las expectativas de los analistas que responden la encuesta mensual del BCU.

El guarismo también es cuestionado por la oposición, que señala que los cálculos son “demasiado optimistas” y que su incumplimiento generará distorsiones que obligarán al Poder Ejecutivo a desatender algunos de los compromisos asumidos.

Los números tampoco convencen en el empresariado, donde hay preocupación porque la actividad industrial ha bajado y se registran algunos focos de conflictividad sindical importante.

En este sentido, fuentes empresariales señalaron a El Observador que se sigue con atención la negociación colectiva en el sector de la construcción, cuyo sindicato recientemente ha paralizado algunas obras en Maldonado.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo recientemente que ha bajado más el “volumen de inversión” que el “empleo” y que los datos vienen descendiendo desde el final de las obras de UPM II y el Ferrocarril Central.

Ante el Parlamento, el ministro Gabriel Oddone defendió los supuestos asegurando que la economía tuvo un “mayor dinamismo” este primer trimestre y señalando que los “indicadores adelantados” del segundo trimestre sugieren una “consolidación”.

Pese a esto, el PBI se verá afectado porque la zafra agrícola del verano será magra debido a la sequía. “Hacia el segundo semestre, se prevé que la economía uruguaya mantenga su dinamismo, impulsada por la demanda interna y la reversión parcial del shock adverso de términos de intercambio provocado por el conflicto en Medio Oriente”, valoró el MEF al entregar el proyecto.

Ante la consulta de los legisladores, Oddone adelantó que en 2025 los proyectos presentados ante la Comap fueron 12% más que el año anterior y por un monto 50% mayor. El jerarca subrayó que eso no quería decir que se estuvieran ejecutando porque las empresas pueden decidir el horizonte temporal en que los implementan.

En el gobierno señalan que el crecimiento estará apalancado por inversiones privadas –como las de HIF– relevantes en tres grandes áreas: energía, data centers y celulosa.

Respecto a los data centers, Economía e Industria trabajan en la instalación de tres proyectos que se sumarán a la infraestructura que Google está construyendo en el Parque de las Ciencias. Esta obra está marcha desde agosto de 2024 y la puesta en funcionamiento se prevé para inicios del 2027.

Ante los legisladores, Oddone dijo que con las energías renovables el gobierno debía ser “cuidadoso” en su transporte pero también en “cómo es la demanda y dónde se conforma”.

Además de HIF, la alemana Enertrag prevé construir en Tacuarembó una planta de hidrógeno verde y tiempo atrás empresarios saudíes presentaron una propuesta para desarrollar otra en Rocha, aunque en la comuna de ese departamento no registran avances.

Tal como informó El Observador tiempo atrás, en materia de celulosa hay un proyecto para construir una cuarta planta y UPM pretende aumentar la producción en Fray Bentos.

“En lo que refiere a la inversión privada, se espera una recuperación impulsada por la ejecución de proyectos de inversión de mediano porte y por el fortalecimiento del conjunto de los instrumentos de promoción de inversiones, que han contribuido a facilitar el acceso a los beneficios y reducir los tiempos de tramitación”, señaló el equipo económico en la rendición de cuentas.

El gobierno proyecta también que TCP realice US$ 400 millones de inversión en el puerto, que haya grandes desembolsos económicos de privados para el riego agropecuario y que se construya una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes.

El MEF consideró, a su vez, que la inversión pública volverá a contribuir “positivamente al crecimiento” tras un estancamiento en 2025.

“Esta evolución resulta consistente con el comportamiento habitual de la inversión pública, cuyos niveles suelen ser relativamente bajos al inicio de los períodos de gobierno debido a los tiempos requeridos para la presupuestación, planificación, diseño y la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión, cuya ejecución tiende a intensificarse a medida que avanza la administración”.

El gobierno proyecta que las inversiones públicas en infraestructura asciendan a US$ 2.300 millones anuales. Entre ellas estará la reforma del transporte metropolitano y la represa de Casupá.

“Las inversiones priorizadas buscan reducir los costos logísticos que enfrentan los sectores productivos, fortalecer la seguridad hídrica frente a eventos climáticos extremos, mejorar la movilidad urbana, expandir la infraestructura social y preparar al país para una economía crecientemente intensiva en energía, conectividad y tecnología”, sentenció.