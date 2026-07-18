Mauro Arambarri y Giovanni González debutaron oficialmente en River Plate, que fue elminado por Aldosivi de la Copa Argentina en un partido que pudo terminar en goleada

Los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González debutaron con la camiseta de River Plate este viernes por la noche, en la dura derrota del Millonario por 3-1 contra Aldosivi que lo dejó afuera de la Copa Argentina .

González arrancó como titular en el lateral derecho del Millonario , que llegó al Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta como favorito para pasar los dieciseisavos de final ante Aldosivi.

Sin embargo, el Tiburón de Mar del Plata sorprendió en el arranque y a los 30 ya lo iba ganando 2-0 . Primero, a los 12 minutos, Tomás Fernández aprovechó una desatención en el medio del área y puso el primero, y luego Nicolás Cordero anticipó un centro de Federico Laurelli para colocar el segundo.

El técnico Eduardo Coudet trató de dar un golpe de efecto a los 40 minutos sacando a Fausto Vera y a Juan Cruz Meza para colocar a Mauro Arambarri y Lucas Beltrán , pero de poco sirvió.

Quién es Leonel Jaime, la joya de River Plate argentino que dirigió Marcelo Gallardo y que contratará Peñarol; mirá el video

Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

A los 55, cuando River iba con todo en busca del descuento, Fernández apareció tras un rebote en el área y metió un potente cabezazo que decretó el 3-0 a favor de Aldosivi.

Recién a los 87 el Millo pudo encontrar el descuento gracias a un tanto del colombiano Rafael Santos Borré, que desvió un remate de Lautaro Pereyra cerca del arco defendido por Ignacio Chicco.

Aldosivi ahora jugará contra Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Mendoza viene de eliminar a Tigre, que este martes se enfrentará a Nacional en el Gran Parque Central por la ida de la fase preliminar de los octavos de final de la Copa Sudamericana.