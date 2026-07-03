Giovanni González y Mauro Arambarri debutaron en River Plate argentino en un partidazo ante Flamengo que terminó igualado en Portugal

El camino de preparación de River Plate de Argentina de cara al exigente segundo semestre del año tuvo su primera estación internacional en suelo europeo. En el Estadio Algarve, ubicado en la ciudad de Faro, al sur de Portugal, el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet igualó 2-2 frente a Flamengo de Brasil en un amistoso de pretemporada de alto voltaje. Más allá del resultado y la intensidad del juego, el encuentro quedó marcado por el esperado debut absoluto de dos de las caras nuevas del Millonario: los futbolistas uruguayos Giovanni González y Mauro Arambarri.

Como informó Referí el pasado sábado, el exlateral de Peñarol y de la selección uruguaya era uno de los pedidos del DT del club de Núñez y este firmó en la semana.

El Chacho Coudet decidió mandar a la cancha desde el arranque a ambos futbolistas uruguayos, quienes forman parte del fuerte recambio e inversión económica de la institución para afrontar la triple competencia que incluye la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Tanto Giovanni González en la faceta defensiva como Mauro Arambarri en el eje del mediocampo mostraron credenciales interesantes y sumaron minutos valiosos para ganar ritmo y aceitar el funcionamiento colectivo con sus nuevos compañeros antes de ser reemplazados en el complemento.

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Por su parte, en Flamengo no estuvieron ninguno de los tres futbolistas uruguayos, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela, quienes tras la eliminación del Mundial 2026 con la selección celeste de Marcelo Bielsa, tienen 10 días de licencia de los que les queda una semana aún.

El partido se armó rápidamente desde las emociones. Apenas a los 7 minutos de la primera etapa, Sebastián Driussi sacó provecho de un error conceptual de Jorginho en la salida brasileña para estampar el 1-0 parcial. El trámite se tornó de ida y vuelta, y Flamengo logró dar vuelta el marcador en una ráfaga: primero Samuel Lino emparejó las acciones a los 29' tras un desacierto en el fondo millonario, y 3 minutos después, Bruno Henrique firmó el 2-1 provisional.

No obstante, la capacidad de reacción del elenco argentino apareció antes del descanso, cuando Driussi conectó una asistencia de Facundo Colidio a los 37' para sellar el 2-2 definitivo.

En el segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán sostuvo el resultado con una atajada clave ante Ayrton Lucas, dándole paso luego a una seguidilla de modificaciones dispuestas por Coudet para dosificar cargas físicas.

El empate en territorio luso deja sensaciones positivas en el cuerpo técnico, que empieza a ver cómo se acoplan las piezas uruguayas en una estructura que promete dar batalla en todos los frentes.