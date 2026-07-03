Australia vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: Emam Ashour abrió la cuenta para los egipcios

Mohamed Salah, la gran estrella de la selección egipcia, será titular tras la distensión que sufrió

Australia vs Egipto juegan este viernes desde las 15:00 el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio AT&T de Arlington.

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Los faraones abrieron el marcador a los 12 por intermedio de Emam Ashour.

Gustavo Tejera en su debut en el Mundial 2026 Foto: AFP El partido cuenta con todo el equipo arbitral uruguayo que está en la Copa del Mundo: el juez es Gustavo Tejera, los asistentes son Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, mientras que en VAR están Leodan González y Antonio García.

Mohamed Salah, la gran estrella de la selección egipcia, parte desde el inicio. El atacante sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán, de la última jornada de la primera fase, y no ha hecho más que entrenamientos parciales con el grupo esta semana.