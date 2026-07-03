El mensaje de Josema Giménez tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: asumió el fracaso, expresó su dolor, hizo autocrítica y se distanció de los que "dicen barbaridades"

El capitán de la selección uruguaya , José María Giménez se expresó públicamente este viernes, a una semana de la eliminación en primera fase en el Mundial 2026 de los celestes.

Federico Valverde fue el primero en romper el silencio este jueves , también con una profunda autocrítica, expresándose desde el corazón y asumiendo el fracaso en el torneo de FIFA.

El primer en hacer un balance de lo ocurrido en el Mundial fue el entrenador Marcelo Bielsa, el martes, en una conferencia de prensa que se extendió durante 94 minutos .

Este viernes se manifestó Juan Manuel Sanabria y horas después Josema Giménez, quien reconoció el fracaso de Uruguay y manifestó el dolor que representa todo lo que está viviendo.

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Federico Valverde rompió el silencio tras la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 e hizo una profunda autocrítica: "Me hago cargo del fracaso"

Hizo mención al esfuerzo de sus compañeros, y al suyo propio para superar en cuatro semanas una dura lesión que le dejó el tobillo como muestra en esta imagen.

También le apuntó a aquellos que los periodistas que "crean comedia" y "dicen barbaridades".

Esta fue la publicación de Josema:

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Esto escribió Josema Giménez en sus redes sociales:

"Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser... Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso.

Trabajamos, nos mentalizamos, nos propusimos y, sin dudas, lo intentamos: primero competir y luego conseguir el objetivo que ponga a Uruguay donde merece estar. Evidentemente no alcanzó, y somos muy conscientes de eso.

Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no. Lo cual me llena el corazón de orgullo, porque en el día a día se ve y se siente esto que comento, porque cuando terminó el último partido le vi la cara a cada uno de ellos y pude ver el dolor que sentían.

En lo personal, cuatro semanas antes de empezar el Mundial tenía el tobillo así... Gracias al trabajo de los profesionales que me acompañaron, PUDE LLEGAR APTO Y EN CONDICIONES de competir desde el primer partido. Si no lo hice, no fue por no estar preparado... Sin dudas que a los compañeros que les tocó jugar, a todos, lo intentaron hacer de la mejor manera posible, porque sé que también jugaron con el corazón.

NI EL EGO NI LA AMBICIÓN ME CIEGAN. Desde donde me tocaba estar, como cada uno de mis compañeros, intentamos dar el máximo, desde un aliento, desde un "Vamos Arriba' o desde una palabra que pueda transmitir algo.

Sin más que agregar, muchas gracias a todos, de corazón, por los que se trasladaron, por los que confiaron y por los que nos alentaron siempre. MUCHAS GRACIAS Y disculpas, no duden que su bronca y dolor también son nuestros.

Siempre del lado de la autocrítica, SIN EL DIARIO DEL LUNES para pegar en el piso, de los que analizan y hablan con sensatez REAL de lo que es esta situación, del que asume la responsabilidad y de los que se rompen el alma por lograr los objetivos estudiando, trabajando, desde el merecimiento...

JAMÁS DEL LADO de los que crean comedias, están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más.

VAMO ARRIBA URUGUAY"