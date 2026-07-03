Luis Mejía regresó a Nacional tras el Mundial y Jorge Bava debe tomar una decisión: quién atajará ante Danubio, el panameño o Alexis Arias, nuevo fichaje del club

Nacional tuvo en las últimas horas el regreso de Luis Mejía , su arquero y uno de los referentes del plantel, luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que disputó con la selección de Panamá, la que, como Uruguay, quedó afuera en fase de grupos.

En su primera experiencia mundialista, la segunda de Panamá tras Rusia 2018, el golero de 35 años fue suplente en los tres partidos que disputó su combinado y tras dejar el torneo regresó a Uruguay para sumarse a los tricolores.

Tras dar de baja a Ignacio Suárez , el golero suplente de Nacional, quien es uno de los siete jugadores que no será tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava y que entrena apartado del grupo a la espera de resolver su salida, los tricolores ficharon al arquero Alexis Martín Arias, de 33 años.

Luis Mejía en la conferencia de prensa de Panamá en el Mundial 2026

A pedido del entrenador, quien lo dirigió en Cerro Porteño antes de tomar el mando de los tricolores, el golero llegó a los albos en un pase que sorprendió en Paraguay ya que era el titular del equipo en el torneo local y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que el equipo guaraní fue primero, por encima de Palmeiras, recibiendo solo dos goles.

Nacional presentó oficialmente al defensor Francisco Calvo que llega para reforzar la zaga, un flanco débil del tricolor

Diente López, Carneiro, Ignacio Suárez... ¿en qué están las salidas de los siete jugadores que no seguirán en Nacional? Los tricolores se enfocan en solucionar sus casos antes de fichar

Alexis Martín Arias con la camiseta tricolor

Además, Arias había sido campeón, con Bava de DT, en 2025, siendo elegido el mejor arquero de la temporada.

Su suplente era Roberto “Gatito” Fernández, quien está en el Mundial 2026 como una de las alternativas de Gustavo Alfaro, quien confió la titularidad de Orlando Gill, de creciente desempeño, y que tiene también al uruguayo nacionalizado Gastón Olveira como opción.

Mejía, que era titular indiscutido con Ignacio Suárez como suplente, quien supo reemplazarlo las veces que el panameño fue con su selección con buenas y malas actuaciones, tendrá ahora una mayor competencia en el puesto con la incorporación que hicieron los albos en este período de pases.

Alexis Martín Arias y Ricardo Vairo

Arias ya atajó en el primer amistoso

El golero argentino que se formó y debutó en Gimnasia y Esgrima de La Plata ya atajó en el primer amistoso que jugó Nacional en la pretemporada el pasado martes en el Gran Parque Central ante Juventud.

En el partido con mayoría de titulares los pedrenses ganaron por 2-0 ante un equipo tricolor que formó con Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini, otro de los fichajes, y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Alexis Martín Arias en Los Céspedes

Últimas prueba antes de retomar el Intermedio

Luego de la pretemporada que tuvo una concentración en Solanas, Maldonado, y luego el último tramo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, Nacional volverá a la actividad oficial cuando se retome el Torneo Intermedio el fin de semana del 11 y 12 de julio.

Los tricolores jugarán ante Danubio el sábado 11 a las 15:00 en Jardines.

Jorge Bava en Nacional

Antes, Bava realizará al menos dos ensayos en partidos amistosos a puertas cerradas.

El primero era este viernes ante Bella Vista, en el que se esperaba que colocara a la mayoría de jugadores suplentes y juveniles.

El segundo será este sábado, con mayoría de titulares y algunos suplentes, frente a Boston River.

Luis Mejía en el Mundial 2026 con Panamá Foto: AFP

Se espera que en ese partido Bava coloque el equipo que se perfila para la vuelta ante Danubio, con la posibilidad de que le dé minutos a Francisco Calvo, el zaguero costarricense que llegó esta semana y aún no hizo fútbol.

El DT también tendrá esos partidos para definir quién será su arquero, algo que podrá evaluar en la semana previa al partido ante los franjeados.