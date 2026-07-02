Nacional presentó oficialmente al defensor Francisco Calvo que llega para reforzar la zaga, un flanco débil del tricolor

"Con una extensa trayectoria internacional, Calvo desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol de Costa Rica, Estados Unidos y Turquía. Además, es uno de los referentes de la selección de Costa Rica, con la que disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022. También fue titular habitual y capitán durante las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, además de representar a su país en múltiples ediciones de la Copa Oro y otras competencias internacionales", informó Nacional en su página oficial.