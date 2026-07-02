Nacional presentó oficialmente al defensor Francisco Calvo que llega para reforzar la zaga, un flanco débil del tricolor

Nacional anunció formalmente este jueves la incorporación del defensor Francisco Calvo quien puso la firma como nuevo jugador del club y posó junto al vicepresidente Flavio Perchman.
Calvo, de 33 años, llega procedente de Al-Ettifaq de Arabia y firmó contrato con Nacional por dos años, hasta junio de 2028.
"Con una extensa trayectoria internacional, Calvo desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol de Costa Rica, Estados Unidos y Turquía. Además, es uno de los referentes de la selección de Costa Rica, con la que disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022. También fue titular habitual y capitán durante las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, además de representar a su país en múltiples ediciones de la Copa Oro y otras competencias internacionales", informó Nacional en su página oficial.
El defensor es zurdo y llega para reforzar una zona que quedó debilitada en Nacional tras la partida de Julián Millán.
Peleará el puesto con Tomás Viera y Agustín Rogel, ya que Sebastián Coates, el capitán, es titular inamovible.