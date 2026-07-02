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Lionel Scaloni palpitó el partido ante Cabo Verde y analizó a los candidatos: "Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta"

Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa previa al encuentro ante Cabo Verde y analizó el rendimiento de Francia en el Mundial 2026

2 de julio de 2026 17:21 hs
Lionel Scaloni
EFE

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, se presentó este jueves en la sala de conferencia de prensa del Hard Rock Stadium de Miami en donde analizó el encuentro frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y a su vez analizó a Francia como una de las principales candidatas a ganar la Copa del Mundo.

"Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil", analizó.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

Con respecto al encuentro ante Cabo Verde, sorpresivo rival que finalizó segundo en el Grupo H dejando afuera a Uruguay, analizó: "Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad".

No obstante, habló sobre la selección Argentina y su presente y afirmó que "estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento".

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Lionel Scaloni y el clima mundialista que se vivirá en Miami

Cuando le consultaron sobre el clima mundialista y la cantidad de argentinos que estarán presentes, Scaloni dijo: "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sabría decirte si esta selección transmite algo más, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta argentina. Para nosotros es un refuerzo, no una presión. Esperamos que mañana nos den el apoyo que necesitamos en un partido que va a ser difícil y que disfruten viendo a este equipo".

A su vez, sobre las condiciones climáticas que se pronostican para Miami a la hora del partido, ya que se esperan 32 grados con posibilidad de lluvias, el DT argentino dijo: "Tranquilamente se podría haber jugado a la noche. Es para los dos, no me estoy quejando de que es solo para la Argentina, pero sí para el espectáculo. Nosotros jugamos la final de la Copa América con Colombia acá de noche y era terrible el calor. Si se juega a la tarde, el espectáculo lógicamente no va a ser el mismo".

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