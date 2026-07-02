Mundial 2026 | En México ya proponen un nuevo escudo por si conquista su primera Copa del Mundo

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 no solo reavivó la ilusión de los hinchas, sino que también dio lugar a una iniciativa que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Sky Sports México publicó una serie de diseños que muestran cómo podría lucir el escudo de la selección si el "Tri" logra consagrarse campeón del mundo por primera vez en su historia.

La propuesta apareció después del triunfo por 2-0 sobre Ecuador , resultado que aseguró el pase del conjunto dirigido por Javier Aguirre a la siguiente instancia del certamen que se disputa en México , Estados Unidos y Canadá .

¡ES JUNTOS, UNIDOS Y POR LA HISTORIA! Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! #SomosMéxico pic.twitter.com/8E1Iklb0bF

A través de su cuenta de Instagram , Sky Sports México presentó distintas versiones del actual emblema de la selección con una estrella dorada sobre el águila, el distintivo que tradicionalmente identifica a los países que conquistaron al menos una Copa del Mundo .

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La publicación no corresponde a un rediseño oficial de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), sino a un ejercicio gráfico impulsado por el medio deportivo para imaginar cómo sería la identidad visual del seleccionado en caso de alcanzar el mayor logro de su historia.

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México disputa el Mundial 2026 como uno de los tres países anfitriones y busca aprovechar la localía para superar su mejor actuación histórica, los cuartos de final alcanzados en las ediciones de 1970 y 1986.

El triunfo frente a Ecuador renovó las expectativas de los simpatizantes y alimentó el entusiasmo de cara al cruce de octavos de final.