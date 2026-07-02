DT de Austria sacó apuntes de Uruguay para "hacerle daño" a España, destacó el planteo "valiente" del equipo de Marcelo Bielsa y se refirió al "error" de Fernando Muslera

El seleccionador de Austria , Ralf Rangnick , dijo que el encuentro disputado por Uruguay contra España en la fase de grupos muestra el camino para competir contra los de Luis De la Fuente, rival de su equipo este jueves (14:00 horas) en los dieciseisavos de final del Mundial, aunque advirtió de que sólo con un partido casi perfecto tendrán opciones.

"No creo que tengamos que copiar nada , pero se vio que Uruguay, con un planteamiento muy valiente , porque no se limitaron a quedarse atrás en un bloque bajo, sino que también presionaron arriba una y otra vez, y también en el mediocampo, logró tener cierto impacto en ese partido", destacó el seleccionador austríaco en una entrevista con la televisión pública ORF.

"En ese partido se pudo ver que se les puede hacer daño", señaló, y agregó: "En ese sentido, el partido de Uruguay nos demostró que es posible competir contra un rival así".

Rangnick elogió el rendimiento de la selección española en el torneo, aunque consideró que la victoria por 0-1 contra Uruguay se debió al grave error del guardameta Fernando Muslera.

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"Hasta ahora (España) no ha encajado ningún gol, ha marcado cinco, ha tenido mucha posesión de balón de forma constante, lo que es normal para España, pero, aun así, contra Uruguay generaron pocas ocasiones claras de gol. De hecho, el gol vino de un error del portero", valoró Rangnick.

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El entrenador austríaco subrayó que España cuenta con futbolistas muy técnicos y explicó que cerrarles los espacios será fundamental para intentar neutralizar su juego.

"Está claro que tienen muchísimos jugadores técnicamente muy dotados, como también está claro que intentan hacer el campo lo más largo y ancho posible para tener el mayor margen de maniobra entre líneas. Eso lo sabemos, y para nosotros la clave estará precisamente en trabajar bien esas zonas, en trabajar bien sin balón", analizó.

Al mismo tiempo, recalcó la necesidad de que Austria tenga, en la medida de sus posibilidades, protagonismo con la pelota y no se limite a defender.

"También debemos asegurarnos de tener nuestras propias fases de posesión, que espero que nos sirvan para generar alguna que otra ocasión buena de gol", explicó.

Sasa Kalajdzic y Rayan Ait-Nouri Foto: Juan Mabromata/AFP

Fiel a su filosofía, Rangnick insistió en que su equipo deberá mantener una presión constante sobre España durante todo el encuentro.

"Hay que plantarles cara durante 90, 95 o tal vez incluso 120 minutos, presionar al rival constantemente, no dejarles esos grandes espacios que lógicamente siempre buscan y, al mismo tiempo, ser valientes para ir hacia adelante cuando tengamos el balón", resumió.

El seleccionador añadió que "eso será crucial, y para ello necesitaremos un rendimiento sobresaliente, tanto en lo físico como en lo mental", y admitió que habrá momentos en los que España monopolice la posesión y su equipo deberá mantener la concentración.

"Seguramente habrá fases en las que pasemos dos o tres minutos sin poder tener el balón con facilidad, pero aun así debemos seguir presionando para que no puedan asociarse con libertad", sostuvo.

Respecto a la baja por lesión del lateral izquierdo Philipp Mwene, Rangnick confirmó que el cuerpo técnico ya había preparado alternativas, aunque no quiso entrar en más detalles.

"El solo hecho de que Philipp haya sido titular en dos de los tres partidos ya demuestra que, por supuesto, habría sido o habría podido ser un candidato para este encuentro. Sin embargo, como ayer por la tarde ya se temía que fuera baja, lógicamente ya hemos planeado otras opciones para hoy; esa es nuestra función".

EFE

Sobre la posibilidad de que el polivalente jugador del Bayern de Múnich Konrad Laimer ocupe el lateral izquierdo, se limitó a señalar que "es posible", aunque no quiso confirmarlo.

El técnico recordó además que Austria ha tenido que adaptarse a varios contratiempos durante el campeonato.

"Hasta cierto punto ya estamos acostumbrados a que ocurran imprevistos. Pienso, por ejemplo, en la lesión de Christoph Baumgartner o en la fractura de mandíbula de Stefan Posch. Así que no es la primera vez que nos enfrentamos a algo así, y hasta ahora el equipo siempre ha logrado reponerse de estas bajas o contratiempos", concluyó Rangnick.

EFE