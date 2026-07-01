"Fue una guerra": lo que dijo Pau Cubarsí, zaguero de España, sobre el partido contra Uruguay y lo que habló con Agustín Canobbio tras la patada por la que lo expulsaron

Para Pau Cubarsí , el zaguero de 19 años que juega en la selección de España , el partido ante Uruguay del pasado viernes por el Mundial 2026 fue “una guerra”, según señaló este martes, en declaraciones en las que también habló de Agustín Canobbio , con quien tuvo un cruce.

El encuentro tuvo triunfo español por 1-0, lo que terminó marcando la eliminación del equipo de Marcelo Bielsa en fase de grupos.

“El partido de Uruguay fue una guerra, pero también nos dio esa confianza de que sabemos competir, de que tenemos esa garra también dentro, y yo creo que es importante para un Mundial tener eso”, dijo el juvenil de FC Barcelona al diario Marca de Madrid, donde, consultado por el vestuario de la roja, agregó: “Estamos seguros de nosotros mismos”.

Consultado por la enorme dureza del partido ante la celeste y si había sido más de los normal, señaló: “Es fútbol”.

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“A veces hay equipos que son más guerreros que otros, pero nosotros no nos podíamos entrar en ese juego, sino en lo que podíamos controlar, que era tener que mover el balón rápido y crear ocasiones. Creo que lo hicimos. A lo mejor no estuvimos muy acertados, pero hay cosas buenas del partido”, explicó.

Lo que dijo Cubarsí sobre Canobbio

Consultado por Canobbio y su patada que le costó la roja al uruguayo en el final del partido, el zaguero le bajó el perfil y dijo que hablaron luego del encuentro.

“Sí, hablamos después del partido, me vino a pedir disculpas por la dureza. Al final en el partido estás por los que tienes que estar, que es darlo todo, y al final no pasa nada, son las reglas del juego”, señaló.

España vs Cabo Verde Foto: AFP

Ante la pregunta de si prefería enfrentarse a selecciones europeas o de otros continentes con las que están menos habituados a jugar, Cubarsí dijo que le daba igual.

“Si quieres ganar el Mundial tienes que jugar contra los mejores, contra los rivales posibles de todo el mundo. Que venga quien venga, nosotros estamos preparados y, sobre todo, nos fijamos en nosotros mismos”, comentó.