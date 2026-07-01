Policía de Colonia recapturó a un preso fugado desde el domingo: tomó como rehén a una menor de edad

La Policía de Colonia detuvo este domingo en la noche a un hombre de 41 años que se había fugado de la cárcel de Piedra de los Indios . Durante el operativo, el delincuente tomó como rehén a una menor de edad .

Según reportó el medio local Colonia Ya, el privado de libertad se había escapado del centro de reclusión el domingo.

En este marco, y tras varios días, la Policía finalmente logró ubicarlo sobre la zona del barrio Los Nogales , de la ciudad de Colonia.

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Allí llevaron adelante un fuerte operativo policial que derivó en una toma de rehenes, con una menor de 14 años como víctima .

Pese a la fuerte tensión, los oficiales finalmente ingresaron a la vivienda donde estaba el hombre y lo redujeron. La menor, por su parte, fue llevada a un centro médico.

El periodista local de Colonia, Willy Roy, compartió mediante sus redes sociales un video sobre la fuerte presencia policial registrada en el marco del caso.

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, desde enero y hasta la fecha la cárcel de Piedra de los Indios registró al menos cinco evasiones de internos en diversos episodios.

El primer incidente ocurrió en enero, cuando un privado de libertad escapó tras un motín nocturno. Los otros casos ocurrieron en marzo, mayo y a mediados de junio.