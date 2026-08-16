El riego y la política de Estado que falta para recibir, almacenar, administrar y utilizar el agua

En un país con una economía fuertemente agroindustrial no se puede seguir esperando la lluvia, hay que recibirla, almacenarla, administrarla y utilizarla estratégicamente . Ese concepto fue expuesto por Tabaré Aguerre, presidente de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos del Riego (CEIAR) , tras una exposición ante legisladores en el Parlamento.

“Tenemos que lograr que el agua que hoy nos sobra pueda ser utilizada cuando nos falta”, expresó el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La CEIAR presentó el jueves 13 de agosto, ante la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores, la estrategia definida para acelerar el desarrollo del riego en Uruguay.

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Según se informó a El Observador, en la sesión participó Aguerre junto a representantes de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ambiente; Economía y Finanzas; e Industria, Energía y Minería.

Disponibilidad natural de agua en un predio ganadero en Durazno. Foto: Juan Samuelle

Necesidad: política de Estado en riego

Aguerre, productor agropecuario, expresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) entre otras responsabilidades que ha tenido, destacó la importancia de esta reunión en el Parlamento con el convencimiento que el desarrollo del riego en Uruguay requiere un abordaje de política de Estado.

Se anunciaron lineamientos estratégicos e instrumentos en un paquete de medidas orientado a impulsar las inversiones privadas en riego.

Se mencionó, en ese sentido, un programa de fomento del riego multipredial, con el propósito de promover reservas de agua que posibiliten la participación de potenciales regantes, que de forma individual no tienen la escala y/o la condición topográfica para embalses propios.

El régimen de beneficios fiscales, así como instrumentos tarifarios vinculados al costo de la energía eléctrica, una ventanilla única de proyectos de riego y un plan de desarrollo de capacidades técnicas, incluye también a los sistemas de riego existentes.

Aguerre subrayó la importancia de aprovechar el recurso agua en el aumento de la productividad agrícola, así como la disminución de la vulnerabilidad a los déficits hídricos, en un contexto de cambio climático, donde la principal amenaza es el aumento de la variabilidad y de los eventos extremos.

La última sequía (2022-2023) de grandes dimensiones en Uruguay tuvo un impacto de US$ 1.800 millones.

Riego en chacra con maíz, en Florida, para uso como comida en tambos. Foto: Juan Samuelle

Fomento del riego multipredial

La CEIAR definió un programa de fomento del riego multipredial que contempla el apoyo a la estructuración de modelos de negocios entre distintos agentes privados, con el propósito del riego multipredial, un nuevo marco normativo, con artículos en la Rendición de Cuentas y decretos de próxima emisión, y una promoción diferencial en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para incentivar inversiones en riego.

En materia energética, se informó que se avanzó en el diseño de un producto comercial adaptado a las características zafrales y la relación entre los costos fijos por potencia contratada y el costo energético del sistema actual.

La denominada ventanilla única servirá como instrumento para ordenar y hacer operativa y ágil la tramitación de los permisos y concesiones de uso del agua, los apoyos fiscales y el ordenamiento y la eficiencia de la infraestructura eléctrica.

Sobre los proyectos piloto que están a estudio de la CEIAR, se profundizó en los avances relativos a obras en Arroyo El Águila y Río San Salvador (Dolores), en Palo a Pique (Treinta y Tres) y en dos predios del Instituto Nacional de Colonización (INC): La Casilla y El Timote.

Riego en predio de uso ganadero en San José. Foto: Juan Samuelle

Cambiar cómo Uruguay gestiona el agua

Tras la presentación en el Parlamento, Aguerre dijo que el principal desafío es cambiar el paradigma con el que Uruguay gestiona el agua.

“En un país con una economía fuertemente agroindustrial, no podemos seguir esperando la lluvia, tenemos que recibirla, almacenarla, administrarla y utilizarla estratégicamente”, señaló

Agregó, sobre este desafío, que “tenemos que lograr que el agua que hoy nos sobra pueda ser utilizada cuando nos falta”.

Finalmente, se indicó, el cuidado del ambiente se concibe como un conjunto de condiciones de diseño y manejo de los sistemas regados que permitan maximizar los beneficios productivos, minimizando simultáneamente los impactos sobre los recursos naturales y el ambiente.