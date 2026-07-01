Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El uruguayo Alan Matturro cambia de equipo tras un año "muy especial" en Levante de España

"Este año para mí fue muy especial gracias a ustedes", dijo tras despedirse del equipo español y regresar al club dueño de su ficha

1 de julio de 2026 8:36 hs
Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa

Alan Matturro jugará en Levante de España cedido por Genoa

El futbolista uruguayo Alan Matturro se despidió de Levante con un enigmático “hasta pronto” y regresa al Genova italiano, con el que tiene contrato hasta 2028, tras haber jugado una temporada cedido en el equipo valenciano.

A través de sus redes sociales, el central sudamericano aseguró que la temporada vivida en el Levante ha sido "muy especial" y destacó el vínculo creado durante su estancia en el conjunto levantinista.

"Este año para mí fue muy especial gracias a ustedes. Trabajar día a día con este grupo increíble, pisar el césped del Ciutat de València cada jornada y sentirme parte de esta familia no tiene precio", señaló.

La roja a Alan Matturro del juez Alejandro Muñiz Ruiz

La roja a Alan Matturro del juez Alejandro Muñiz Ruiz

Matturro, que disputó 21 partidos con el Levante, con un gol y una asistencia, afirmó que conservará "un recuerdo para toda la vida" del club y de su afición, de la que resaltó el apoyo constante durante toda la campaña.

Los jugadores de la selección uruguaya que ya comenzaron las vacaciones tras la eliminación en el Mundial 2026; mirá las fotos

"Nos satura mentalmente": lo que los jugadores de la selección uruguaya le dijeron a Marcelo Bielsa para que recortara el tiempo de sus charlas con información

"Me llevo un recuerdo para toda la vida del Levante y su afición. Esa afición que creyó en todo momento, que nos acompañó en las buenas y en las malas. A esa afición solo le digo gracias toda la vida", indicó.

El defensa, de 21 años, también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros, el cuerpo técnico, los directivos y los trabajadores del club, a quienes agradeció haber contribuido a que el Levante fuera "una familia".

Matturro puso el broche a su despedida con un mensaje que deja abierta la puerta a un futuro reencuentro con la entidad valenciana: "Gracias y hasta pronto".

EFE

Las más leídas

Marcelo Bielsa: "No dije que tenía buen relacionamiento con los jugadores, aunque la relación no influyó en los resultados; Muslera no jugó con fiebre, no expuse a Valverde, y nunca eché a nadie del Complejo"

Peñarol llegó a un acuerdo con Matías Arezo el día que se vencía el préstamo con Gremio y compra su ficha; Diego Aguirre pierde a un futbolista que se va al exterior

Francia 3-0 Suecia por el Mundial 2026: de la mano de Kylian Mbappé, los franceses golearon y jugarán ante Paraguay

México 2-0 Ecuador por el Mundial 2026: el anfitrión superó por completo al tricolor, que se despide del torneo

Temas

Alan Matturro España

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos