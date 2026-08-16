Directiva de Nacional está reunida en carácter de urgente para cesar a Jorge Bava como entrenador

El margen de error se agotó y la crisis deportiva terminó por detonar la conducción técnica de Nacional . La derrota por 2-0 frente a Racing en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura significó el punto final para el ciclo de Jorge Bava al frente del plantel principal tricolor, tras dirigir apenas 25 partidos oficiales con un saldo alarmante de 11 victorias, 11 derrotas y tres empates.

La resolución de la directiva encabezada por el presidente Ricardo Vairo se concretó en la tarde de este domingo durante una reunión extraordinaria en la que se terminó de sellar la salida del DT, aunque ya lo venían hablando horas antes, según confió a Referí, una fuente de la institución tricolor.

Apenas seis días antes, el pasado lunes, Vairo y el área deportiva habían resuelto ratificar al entrenador pese a la profunda disconformidad tras la caída en el debut ante Boston River.

En aquel momento, aunque la postura inicial del mandamás se inclinaba por un cambio de rumbo, el respaldo de la mayoría de la comisión le otorgó un voto de confianza a Bava que duró menos de una semana.

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Sebastián Abreu es el nombre que tiene más fuerza para ser el DT tricolor

El pobre rendimiento colectivo, la eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana ante Tigre y el flojo presente en la Tabla Anual terminaron por hacer insostenible la continuidad del cuerpo técnico.

Además, el ambiente político e institucional del club atraviesa horas convulsas, ya que la continuidad del mánager deportivo Sebastián Eguren también quedó bajo severa evaluación.

Con el clásico ante Peñarol fijado para el próximo 30 de agosto en el horizonte más cercano, la cúpula tricolor trabaja a contrarreloj para definir al sucesor. Entre los nombres que ganaron fuerza en el radar de la directiva aparece Sebastián "Loco" Abreu, un símbolo de la casa cuya impronta y temperamento gustan a varios dirigentes en este momento crítico y que actualmente dirige a Xolos de Tijuana, en el que está su hijo Diego Abreu en el plantel y este lunes debe enfrentar a Cruz Azul por la fecha 4 de la Liga MX de Mëxico.

Según pudo saber Referí, El Loco tiene en su contrato firmado, una cláusula de salida para el caso de que lo llame Nacional, como ocurre justamente ahora.

En la nómina de candidatos también figuraron hombres conocidos por la institución como Álvaro Gutiérrez y Gustavo Munúa. Nacional necesita una reacción urgente para no despedirse tempranamente del Torneo Clausura.