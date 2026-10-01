Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Eldense de España confirmó a Lionel Messi como su nuevo propietario: "Una nueva e ilusionante etapa"

Es el tercer club que adquiere Lionel Messi, junto a Cornellà español y Deportivo LSM de Uruguay, que gerencia junto a Luis Suárez

1 de octubre de 2026 14:36 hs
Lionel Messi

Lionel Messi

AFP

Eldense, club de la Segunda división de España, confirmó que el argentino Lionel Messi se convirtió en el nuevo accionista mayoritario del equipo, en un comunicado publicado este jueves por la tarde.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", anunció la institución de Alicante, que espera que la llegada del astro argentino de inicio a un "proyecto con visión a largo plazo" que tendrá como objetivo "impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social" del club.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", sentenció el equipo, que aclaró que la compra aún no tiene "la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes) en los términos establecidos en la Ley del Deporte".

Comienza la era post Lionel Messi en la selección Argentina: el posible once de Scaloni para el primer amistoso

La Universidad de Buenos Aires honrará a Lionel Messi con un doctorado Honoris Causa

A estos clubes se suma Deportivo LSM de la Divisional C de Uruguay, cuya propiedad comparte con su compañero en el Inter Miami, y amigo, Luis Suárez.

A pesar de que con estas adquisiciones Messi ya está desarrollando su etapa de empresario del fútbol, el jugador de 39 años todavía brilla con Inter Miami, pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

FUENTE: Con información de AFP

Las más leídas

Montevideo City Torque 1-1 Peñarol: el celeste fue superior y buscó ganar mientras que el aurinegro se aferró al empate

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Montevideo City Torque y Peñarol

Se sortearon los cruces de la Copa AUF Uruguay: mirá cuáles serán los rivales de Nacional, Peñarol y los demás partidos

Pese al debut con gol con Estados Unidos, Justin Ellis no jugó ante Chile y la AUF y Diego Forlán conservan la vía legal para citarlo

Temas

Lionel Messi España Cornellà Deportivo LSM

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos