Eldense de España confirmó a Lionel Messi como su nuevo propietario: "Una nueva e ilusionante etapa"

Eldense, club de la Segunda división de España, confirmó que el argentino Lionel Messi se convirtió en el nuevo accionista mayoritario del equipo, en un comunicado publicado este jueves por la tarde.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", anunció la institución de Alicante, que espera que la llegada del astro argentino de inicio a un "proyecto con visión a largo plazo" que tendrá como objetivo "impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social" del club.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", sentenció el equipo, que aclaró que la compra aún no tiene "la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes) en los términos establecidos en la Ley del Deporte".

Comunicado Oficial: Leo Messi



https://t.co/WepuFbPPgi pic.twitter.com/EPSjD3quyI — CD Eldense (@CD_Eldense) October 1, 2026 Eldense se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril de Cornellà, de cuarta categoría.