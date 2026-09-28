Santiago Rodríguez publicó un mensaje en redes tras su encontronazo con Lionel Messi y usó una foto del argentino

El delantero uruguayo Santiago Rodríguez se expresó este lunes a través de sus redes sociales luego de la acalorada discusión que protagonizó con Lionel Messi el domingo en un partido por la fase regular de la Major League Soccer.

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El equipo de Rodríguez, Columbus Crew , le ganó 2-1 a Inter Miami, de Messi y Luis Suárez.

El incidente entre los sudamericanos ocurrió hacia el final de la primera mitad.

Tras recibir una infracción cometida por el número 10 de Inter Miami, el mediapunta uruguayo quedó tendido sobre el campo.

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Cuando los futbolistas de Columbus se acomodaban para reanudar el juego de tiro libre, se produjo un intercambio de palabras entre ambos que elevó rápidamente la temperatura del encuentro.

Rodríguez publicó simplemente "+3" por los tres puntos ganados y dos emojis. Una mano con pulgar para arriba y una carita sonriente.

Acompañó su texto con tres fotos.

En una de ellas se lo ve mirando el campo trotando mientras atrás, cabizbajo y caminando, aparece la figura de Messi.