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Santiago Rodríguez publicó un mensaje en redes tras su encontronazo con Lionel Messi y usó una foto del argentino

Mirá qué mensaje publicó Santiago Rodríguez tras el triunfo de su equipo, Colombus Crew sobre Inter Miami, y el problema que tuvo en cancha contra Lionel Messi

28 de septiembre de 2026 19:49 hs
Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez

Foto: @23SRodriguez

El delantero uruguayo Santiago Rodríguez se expresó este lunes a través de sus redes sociales luego de la acalorada discusión que protagonizó con Lionel Messi el domingo en un partido por la fase regular de la Major League Soccer.

El equipo de Rodríguez, Columbus Crew, le ganó 2-1 a Inter Miami, de Messi y Luis Suárez.

Tras recibir una infracción cometida por el número 10 de Inter Miami, el mediapunta uruguayo quedó tendido sobre el campo.

El cruce cara a cara del uruguayo ex Nacional, Santiago Rodríguez con Lionel Messi, en el partido que Inter Miami perdió en la hora en la MLS; mirá el video

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Cuando los futbolistas de Columbus se acomodaban para reanudar el juego de tiro libre, se produjo un intercambio de palabras entre ambos que elevó rápidamente la temperatura del encuentro.

Rodríguez publicó simplemente "+3" por los tres puntos ganados y dos emojis. Una mano con pulgar para arriba y una carita sonriente.

Acompañó su texto con tres fotos.

En una de ellas se lo ve mirando el campo trotando mientras atrás, cabizbajo y caminando, aparece la figura de Messi.

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