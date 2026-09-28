El delantero uruguayo Santiago Rodríguez se expresó este lunes a través de sus redes sociales luego de la acalorada discusión que protagonizó con Lionel Messi el domingo en un partido por la fase regular de la Major League Soccer.
Santiago Rodríguez publicó un mensaje en redes tras su encontronazo con Lionel Messi y usó una foto del argentino
Mirá qué mensaje publicó Santiago Rodríguez tras el triunfo de su equipo, Colombus Crew sobre Inter Miami, y el problema que tuvo en cancha contra Lionel Messi