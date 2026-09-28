Los cinco goles agónicos de Abel Hernández en Peñarol y el valor de cada una de esas conquistas

Abel Hernández anotó el sábado un gol clave y fundamental para Peñarol que le ganó agónicamente a Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura.

Iban 91 minutos del partido , que estaba muy cerrado para los aurinegros, cuando un córner muy bien ejecutado por Lucas Hernández , le permitió a la Joya ganar de cabeza y liquidar un encuentro que solo tenía cuatro minutos de adición.

No es la primera vez que Hernández marca in extremis un gol importante para ganar un partido en Peñarol.

El centrodelantero de 36 años tiene 58 partidos oficiales jugados por Peñarol con 23 goles .

Del susto a la expectativa: la sanidad de Peñarol trabaja contrarreloj con Leonel Jaime, quien mejoró de su golpe, de cara a un partido clave ante City Torque

Evaristo González lanzó su candidatura en Peñarol y se reordena el mapa electoral con Juan Pedro Damiani y a la espera de Ignacio Ruglio

Este es su tercer pasaje en el club tras jugar el segundo semestre de 2008 y todo el 2023. Retornó este año tras jugar el 2025 en Liverpool.

5- Gol a Boston River, Torneo Clausura 2026

El gol a Boston River le sirvió a Peñarol para ganar tres puntos, mantenerse como líder de la Tabla Anual y seguir al acecho en el Torneo Clausura.

Dicen que, en la hora, y después de batallar, estos goles valen doble. En el minuto 92, y tras un córner de Lucas Hernández, Abel Hernández hizo gala de su capacidad atlética y de sus fundamentos técnicos para estampar este cabezazo inatajable y poner en ventaja a Peñarol.… pic.twitter.com/NEy1TJ85Xi — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 26, 2026

4- Gol a Cerro Largo, Torneo Apertura 2026

En la fecha 15 del Torneo Apertura de este año, Hernández le dio a Peñarol un agónico triunfo por 3-2 contra Cerro Largo de visitante en el Ubilla de Melo.

Fue un espectacular gol de chilena tras asistencia de cabeza de Jesús Trindade y que con el campeonato ya liquidado para Racing, a Peñarol le sirvió para mantenerse cinco puntos arriba de Nacional en la Tabla Anual, porque los tricolores habían goleado el día anterior a Cerro 4-0.

Fue un gol muy especial para el jugador formado por Central Español porque se lo dedicó a su padre de quien expresó que estaba afectado por Alzeheimer.

¡¡LOCURA TOTAL PARA EL TRIUNFAZO MANYA!! Gran pirueta de Abel Hernández en el 3-2 sobre el final de Peñarol contra Cerro Largo por la fecha 15 del Torneo #Apertura.



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3- Gol a Liverpool en la semifinal del Campeonato Uruguayo 2023

Peñarol y Liverpool llegaron a la definición del Uruguayo 2023 con ventaja para los negriazules por haber ganado la Tabla Anual.

En caso de ganar la final, Liverpool era campeón, pero si Peñarol ganaba -lo que para los aurinegros era una semifinal- se abría una serie al mejor de dos partidos.

Peñarol ganó el 9 de diciembre 1-0 en el Centenario con un gol de la Joya, anotado a los 119 minutos, en tiempo suplementario, tras una buena corrida de Franco "Cepillo" González.

Hernández había entrado a los 65' en lugar de Ángel "Speedy" González.

Su precaria condición física esa temporada le impidió después jugar la primera final, que Peñarol perdió 2-0 en Belvedere, y luego entró para intentar remontar la segunda, donde el negriazul se impuso 1-0 para ser campeón uruguayo por primera vez en su historia.

2- Gol a Defensor Sporting en el Torneo Intermedio 2023

En la última fecha del Torneo Intermedio 2023, Hernández marcó otro importante gol para Peñarol, sobre el cierre del partido.

Estaban 1-1 con goles de Adrián Balboa para los violetas y Matías Arezo para los aurinegros, cuando Hernández marcó a los 87', de cabeza, el gol de la remontada.

1- Golazo de chilena a Plaza Colonia, Torneo Apertura 2023

El mejor gol que Hernández hizo con la camiseta de Peñarol fue contra Plaza Colonia, en el Estadio Centenario, por la fecha 12 del Torneo Apertura.

La Joya marcó a los 97 minutos con una chilena memorable, en un gol en el que conjugó su plástica, su olfato goleador y también su jerarquía.

El partido estaba 1-1 por goles de Rodrigo Saravia y Christian Ebere, de penal, cuando Hernández asombró al mundo por su golazo.

Con ese impulso, el aurinegro le ganó después 2-0 a Fénix y se consagró campeón del Torneo Apertura al superar a Racing por 2-0 en el Centenario, en partido que Hernández solo aguantó 7 minutos, saliendo sustituido por una lesión muscular por Bruno Bentancor.