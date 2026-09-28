Del susto a la expectativa: la sanidad de Peñarol trabaja contrarreloj con Leonel Jaime, quien mejoró de su golpe, de cara a un partido clave ante Torque

Buenas noticias y cierta tranquilidad llegaron a las instalaciones de Los Aromos en las últimas horas. Tras el fuerte impacto sufrido en la zona baja de la columna que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Peñarol, la evolución de Leonel Jaime muestra signos claramente positivos que devuelven el optimismo al entorno aurinegro.

Durante la sesión de entrenamiento matutina de este lunes encabezada por Diego Aguirre, el futbolista trabajó al margen del grupo principal por precaución.

Vale recordar que el pasado sábado en la victoria agónica por 2-1 ante Boston River, salió a los 89 minutos cuando el encuentro aún estaba 1-1, por un fuerte golpe que sufrió al caer, y se lo vio llorando en el banco de suplentes, así como también se retiró rengueando del Estadio Centenario.

Sin embargo, la dolencia ha cedido de forma considerable con respecto a la jornada previa.

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Según informaron fuentes de la institución a Referí, las molestias disminuyeron sensiblemente y existe el convencimiento dentro del club de que el jugador estará a disposición del entrenador para el trascendental compromiso de este miércoles ante Montevideo City Torque a la hora 20 en el Estadio Centenario.

Diego Aguirre prepara el equipo de Peñarol ante Montevideo City Torque

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol no es uno más en el calendario mirasol.

Se trata del encuentro postergado correspondiente a la primera fecha del certamen, un cotejo en el que habrá unidades vitales sobre la mesa en la apretada lucha por el Torneo Clausura y, de manera muy especial, por la Tabla Anual.

Aunque Diego Aguirre ya comenzará a preparar a sus 11 titulares para dicho compromiso, la sanidad continuará monitoreando de cerca su respuesta física de Leonel Jaime en las próximas horas para evitar cualquier recaída.

La favorable evolución del jugador hasta el momento representa un bálsamo para Aguirre en la preparación de una verdadera final en la recta decisiva de la temporada, más allá de que ante Boston River el pasado sábado, el extremo argentino de 20 años no tuvo su mejor encuentro.