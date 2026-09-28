Giorgian De Arrascaeta sufrió fractura de muñeca, deberá operarse y se pierde las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo ante Estudiantes

El departamento médico de Flamengo confirmó que el media punta Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante el partido amistoso disputado por la selección uruguaya de Diego Forlán frente a Corea del Sur en territorio asiático este lunes, por lo que deberá ser operado, y se perderá las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata.

Tras ser sometido a los primeros exámenes médicos en Seúl, el Dr. Fernando Sassaki, integrante del cuerpo médico del club carioca, recibió las imágenes de diagnóstico y constató la gravedad del trauma, según informa Globoesporte y distintos medios brasileños.

La lesión presenta indicación quirúrgica obligatoria , por lo que el futbolista emprenderá inmediatamente su regreso a Río de Janeiro para someterse a una nueva evaluación clínica y fijar la fecha precisa del procedimiento.

Esta baja de Giorgian De Arrascaeta representa un duro golpe táctico para el esquema dirigido por Leonardo Jardim en Flamengo en un tramo vital de la temporada.

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El volante uruguayo -figura decisiva y autor del gol que selló la clasificación rojinegra en los cuartos de final ante Independiente del Valle- quedó descartado para disputar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

Vale recordar que el pasado 29 de abril jugando justamente ante este mismo rival por su grupo del máximo torneo continental de clubes, De Arrascaeta se fracturó la clavícula a los 16 minutos y debió ser operado.

Por más que hizo un esfuerzo descomunal en lo físico y Marcelo Bielsa lo incluyó en la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026, viajó pero no pudo jugar ni un minuto porque aún no estaba 100%.

Los cruces entre brasileños y argentinos están programados para disputarse a mediados de octubre: Partido de ida: jueves 15 de octubre en el Estadio Jorge Luis Hirschi (La Plata, Argentina) y partido de vuelta: jueves 22 de octubre a la hora 21.30 en el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).

De este modo, Flamengo deberá afrontar el desafío continental sin su principal cerebro creativo en la mitad de la cancha.