La Conmebol y la Liga AUF Uruguaya saludaron a Peñarol en su cumpleaños 135

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya felicitaron a Peñarol este lunes en su cumpleaños 135 y se unió a distintos clubes y organismos que saludaron a los carboneros en un día tan especial.

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La fiesta de los mirasoles comenzó a medianoche en distintos barrios de Montevideo y del interior del país.

Hubo encuentros de hinchas que lanzaron fuegos artificiales y tuvieron distintos encuentros.

La Conmebol subió a sus redes sociales este lunes por la mañana el saludo a Peñarol por su nuevo aniversario.

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"¡Felicidades @OficialCAP!", escribieron en su cuenta de X (ex Twitter)

Por su parte, desde la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya también hubo una felicitación para los carboneros por su nuevo aniversario.

"¡Felicidades a @OficialCAP en este día de festejos!", subieron asimismo en su cuenta de X.

Aquí se puede ver el posteo: