La Conmebol y la Liga AUF Uruguaya saludaron a Peñarol en su cumpleaños 135

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya felicitaron a Peñarol este lunes en su cumpleaños 135 y se unió a distintos clubes y organismos que saludaron a los carboneros en un día tan especial.
La fiesta de los mirasoles comenzó a medianoche en distintos barrios de Montevideo y del interior del país.
Hubo encuentros de hinchas que lanzaron fuegos artificiales y tuvieron distintos encuentros.
Los saludos de Conmebol y de la Liga AUF Uruguaya a Peñarol por su nuevo aniversario
La Conmebol subió a sus redes sociales este lunes por la mañana el saludo a Peñarol por su nuevo aniversario.
"¡Felicidades @OficialCAP!", escribieron en su cuenta de X (ex Twitter)
Por su parte, desde la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya también hubo una felicitación para los carboneros por su nuevo aniversario.
"¡Felicidades a @OficialCAP en este día de festejos!", subieron asimismo en su cuenta de X.
Aquí se puede ver el posteo: