El retorno del verdadero Darwin Núñez: dos goles, fue el MVP y recibió el reconocimiento de sus compañeros y de Diego Forlán

Después de 27 meses y un día el delantero de la selección uruguaya , Darwin Núñez , volvió a convertir un gol con la celeste y descongestionó una situación que tras cada partido se hacía más crítica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dos goles que le marcó este lunes a Corea del Sur, en la victoria 4-1 del combinado dirigido por Diego Forlán , y su destacada actuación le valió el premio como MVP en el amistoso que se disputó en Seúl y, además, el reconocimiento de sus compañeros y del entrenador.

Darwin había convertido su último gol el 27 de junio de 2024 en la victoria 5-0 ante Bolivia por la Copa América 2024.

Desde ese momento transcurrieron 823 días (27 meses y un día) para que el goleador, que llegó a la selección para ocupar el lugar que dejó Luis Suárez, volviera a gritar un gol.

El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

Corea del Sur 1-4 Uruguay: la selección goleó en la segunda presentación de Diego Forlán como entrenador

Pasaron 18 partidos del artiguense en la selección para que el goleador volviera a marcar, en un recorrido muy incómodo que tuvo que transitar el delantero que pasó tres clubes en ese período: Liverpool inglés, Al Hilal de Arabia Saudita y Al Draih, también árabe.

Los dos goles de este lunes fueron celebrados por sus compañeros, que lo abrazaron de forma muy especial tras convertir y luego, tras el encuentro recibió el reconocimiento del entrenador Diego Forlán, quien volvió a confiarle nuevamente la titularidad.

También fue celebrado por sus compañeros, de una manera singular, el premio como MVP.

El primero gol de Darwin llegó a los 13 minutos, tras un pase de Giorgian de Arrascaeta:

¡



La pantera vuelve al gol con .



Mira el partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu pic.twitter.com/0Y3aQpegT9 — AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026

El segundo lo convirtió en el segundo tiempo, a los 60 minutos, cuando tras una gran carrera de Guilermo Varela el lateral derecho le puso una pelota perfecta, para que el 9 de Uruguay convirtiera de cabeza de esta forma:





Darwin Núñez, el bochón de Guille Varela y el 4-0 de Uruguay.



Mira el partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu pic.twitter.com/vFoZy1ffl5 — AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026

El triunfo para la selección uruguaya ante Corea del Sur representa un gran paso en este proceso que comienza a transitar con Forlán, en forma interina como DT de la mayor, y se transformó en un impulso para Darwin Núñez, quien necesitaba encontrarse con un partido como el que jugó este lunes.

Desde el último gol, Darwin jugó 17 partidos sin goles, antes de cortar su racha frente a Corea del Sur:

0-1 Estados Unidos

0-0 Brasil (ganó por penales 4-2)

0-1 Colombia

2-2 Canadá (ganó 4-3 por penales)

0-1 Perú

0-0 Ecuador

3-2 Colombia

1-1 Brasil

0-1 Argentina

0-0 Bolivia

0-0 Chile

1-1 Inglaterra

0-0 Argelia

1-1 Arabia Saudita

2-2 Cabo Verde

0-1 España

1-3 Japón

En estos 17 partidos, la selección logró un solo triunfo y en 10 no convirtió goles.

Mirá el resumen de la goleada de Uruguay ante Corea del Sur: