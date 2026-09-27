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Peñarol amargó a Nacional y manda en el fútbol femenino tras ganar la final de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo

Con un gol de la futbolista canadiense Miya Grant-Clavijo, el conjunto aurinegro que perdía, revivió y supo conseguir el título

27 de septiembre de 2026 13:48 hs
Peñarol le ganó a Nacional la final y se consagró campeón de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino

Peñarol le ganó a Nacional la final y se consagró campeón de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino

FOTO: @AUFfemenino

El fútbol femenino uruguayo vivió una mañana de máxima tensión y festejo clásico. Este domingo, en un Complejo Rentistas que lució a puertas cerradas, Peñarol se consagró campeón de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo tras vencer a Nacional en una dramática definición por penales por 4-2, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.

El trámite del encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto aurinegro. Nacional logró golpear primero en la mañana gracias a una aparición de Sinoxolo Cesane.

La futbolista no solo puso en ventaja a las tricolores, sino que firmó una jornada especial en lo personal al convertir su primer gol en el historial de los clásicos.

Peñarol lo empató y lo ganó en la definición por penales

Peñarol no bajó los brazos y salió a buscar la igualdad en el complemento.

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Miya Grant-Clavijo, la jugadora canadiense anotó para Peñarol en la final de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo ante Nacional

Miya Grant-Clavijo, la jugadora canadiense anotó para Peñarol en la final de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo ante Nacional

La recompensa llegó a través de la canadiense Miya Grant-Clavijo, quien estampó el 1-1 definitivo que mandó la definición del título directamente a los doce pasos.

En la tanda de penales, la eficacia y la templanza estuvieron del lado carbonero. Peñarol estuvo certero en sus ejecuciones, se impuso por 4-2 y desató el festejo de la Fase 1 en la cara de su clásico rival, coronando una actuación inolvidable.

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