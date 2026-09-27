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Mirá las lágrimas de Leonel Jaime por su lesión, lo que dicen desde Peñarol para el partido del miércoles con Torque y el posteo de Ignacio Ruglio

El extremo argentino se retiró rengueando del Estadio Centenario luego del golpe recibido

27 de septiembre de 2026 10:30 hs
Leonel Jaime y su llanto sobre el final ante Boston River tras el golpe en la espalda por el que tuvo que salir al final por el Torneo Clausura

Leonel Jaime y su llanto sobre el final ante Boston River tras el golpe en la espalda por el que tuvo que salir al final por el Torneo Clausura

Peñarol dio un golpe en la tabla de posiciones de la Tabla Anual y en el Torneo Clausura luego de ganarle en la hora a Boston River por 2-1 este sábado a la noche en el Estadio Centenario, aunque la parte negativa fue la salida de la cancha de su figura, Leonel Jaime, lesionado a los 89 minutos.

Leonel Jaime no pudo incidir en el juego, a diferencia de otros partidos, y no fue la figura que siempre ha demostrado.

Más allá de eso, cuando faltaban 5 minutos para el final, llegó una jugada que lo sacó del partido, cayendo mal sobre su espalda, la que lo obligó a salir.

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Del llanto de Leonel Jaime a la tranquilidad

Leonel Jaime se fue rengueando hasta el banco de suplentes de Peñarol tras su salida a los 89 minutos con el partido aún 1-1 ante Boston River.

Se sentó y comenzó a llorar del dolor, tapándose la cara con sus mangas.

Aquí se puede ver la jugada y sus lágrimas:

Cuando se retiró con todo el plantel del Estadio Centenario, lo hizo nuevamente rengueando y tomándose la parte baja de la espalda.

Según informó una fuente de Peñarol a Referí este domingo a la mañana, la lesión de Jaime "es un golpe en la espalda, en la zona baja y no es grave, por lo que no está descartado para el partido del miércoles ante Montevideo City Torque".

El futbolista será cuidado para un partido crucial que tendrán los carboneros contra los celestes por las dos tablas en el Estadio Centenario.

A su vez, el presidente Ignacio Ruglio, posteó y dio tranquilidad por la situación de Leonel Jaime luego del triunfo ante Boston River.

Subió una foto junto al extremo en la que ambos están al lado de un puzzle y escribió: "No me ayudaste ni a colocar una pieza... Tranquilos nosotros que fue solo un golpe".

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