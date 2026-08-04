¿Cuándo terminan las clases en Uruguay en 2026? Las fechas para Primaria, Secundaria y UTU, según el calendario de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) ya tiene fijadas las fechas de finalización de los cursos correspondientes al año lectivo 2026 para Educación Inicial, Primaria, Secundaria y UTU.

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El calendario, aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen), establece distintos cierres según el nivel y el plan de estudios, además de las jornadas sin clases que restan antes de que finalice el año.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria dispuso que el viernes 18 de diciembre será el último día del año lectivo para los alumnos de Inicial y Primaria.

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La fecha incluye la realización de los actos de fin de cursos.

¿Cuándo terminan las clases en Secundaria?

En Educación Secundaria, tanto los estudiantes de la Educación Básica Integrada (EBI) como los de Educación Media Superior (EMS) finalizarán los cursos el viernes 27 de noviembre.

¿Cuándo terminan las clases en UTU?

En la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), las fechas varían según el plan cursado.

Los estudiantes de Educación Media Básica que cursan los planes 2023 EBI, 2025 EMBT y 2010 Rumbo finalizarán las clases el viernes 27 de noviembre.

En cambio, quienes cursan los planes 2021 FPB y 2025 FPB terminarán una semana antes, el viernes 20 de noviembre.

Para los estudiantes de Educación Media Superior (EMS) de UTU, el cierre del año lectivo también está previsto para el viernes 27 de noviembre.

Qué días no habrá clases antes de fin de año

Antes de la finalización de los cursos, el calendario de la ANEP prevé varias jornadas sin actividad.

Entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre se desarrollarán las vacaciones de primavera, que alcanzarán a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos.

Además, no habrá clases los siguientes días:

Martes 25 de agosto , feriado nacional por la Declaratoria de la Independencia.

, feriado nacional por la Declaratoria de la Independencia. Lunes 12 de octubre , feriado por el Día de la Raza.

, feriado por el Día de la Raza. Lunes 2 de noviembre , Día de los Difuntos.

, Día de los Difuntos. Lunes 9 de noviembre, jornada de Asamblea Técnico Docente (ATD) extraordinaria con participación de docentes de todo el país.

Con estas fechas, el calendario de la ANEP ingresa en la recta final del año lectivo, previo al inicio de los períodos de exámenes y las actividades de cierre de cursos.