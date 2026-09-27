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Alarma en Liverpool: la gira con Uruguay pone en duda a Ronald Araujo para el choque ante Manchester City por Premier League

El extenuante viaje del futbolista para jugar con la selección uruguaya en la fecha FIFA de setiembre-octubre, preocupa al técnico de los reds, Andoni Oraola

27 de septiembre de 2026 13:22 hs
Ronald Araujo en Liverpool

Ronald Araujo en Liverpool

AFP

El defensor uruguayo Ronald Araujo podría perderse el crucial duelo entre Liverpool y el Manchester City del próximo 11 de octubre por la Premier League. Aunque no padece ninguna lesión física, el motivo de su posible ausencia radica en la extenuante acumulación de kilómetros y el desgaste que sufrirá durante la ventana internacional con la selección uruguaya de Diego Forlán.

El nuevo formato del receso de tres semanas llevará al combinado de Uruguay por una gira que incluye compromisos en Japón (perdió el jueves pasado en la hora 3-1), Corea del Sur y finalmente India, antes de que el zaguero a préstamo pueda reincorporarse a las filas del conjunto de Merseyside.

La vuelta al mundo de Ronald Araujo

En total, Ronald Araujo, el futbolista de 27 años completará un recorrido de ida y vuelta que ronda los 27.000 kilómetros.

A este desgaste se le suma el cambio constante de husos horarios y el hecho de competir en Calcuta apenas cinco días antes del reinicio de la Premier League.

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Esta seguidilla plantea serios dilemas de recuperación y jet lag. Tras haber disputado 68 minutos en la derrota 3-1 ante Japón, se prevé que el central vuelva a ser titular en Corea del Sur y posteriormente frente a India el 6 de octubre.

Aunque se reconoce la capacidad física de Araújo para afrontar el reto, el entrenador Andoni Iraola deberá evaluar minuciosamente si el defensor estará en condiciones de rendir al máximo nivel en un partido de tanta exigencia táctica e intensidad como el que sostendrán ante Manchester City.

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