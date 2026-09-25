En España informan que si bien Ronald Araujo brilla en Liverpool, el club tiene dudas de pagar el traspaso a Barcelona

Ronald Araujo se encuentra actualmente con la selección uruguaya de Diego Forlán para disputar los dos encuentros que le restan a la celeste en la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Corea del Sur e India.

El zaguero fue titular en la derrota en la hora ante Japón por 3-1 en el debut del técnico.

Su nivel en Liverpool ha sido superlativo en sus encuentros y con él en cancha como titular, los reds aún no recibieron goles en contra.

Desde que el técnico Andoni Iraola lo colocó como lateral por derecha, solucionó algunos problemas defensivos importantes que tenía el equipo.

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Diego Aguirre vuelve a contar con la zaga completa de Peñarol y un retorno importante en un partido clave ante Boston River por el Torneo Clausura

El pasado domingo, el jugador de la selección uruguaya volvió a ser clave en la victoria de visitantes ante Bournemouth por 1-0 en la Premier League y tuvo nuevamente buena recepción y comentarios en la prensa inglesa.

Iraola está impresionado con la evolución de la defensa y con Araujo, sobre todo teniendo en cuenta que dos de los integrantes habituales de la línea de cuatro son nuevas incorporaciones al plantel.

En España dicen que Liverpool aún tiene dudas sobre comprarle la ficha a Barcelona

El diario deportivo Sport de la ciudad de Barcelona, informó en las últimas horas que en Liverpool aún no tienen muy claro si Liverpool le compra la ficha de Ronald Araujo al club catalán.

"Ídolo ya de la afición de Anfield, Liverpool podría comparle por 55 millones de euros (US$ 62,6 millones) a partir de junio, pero el diario 'Liverpool Echo' asegura que la operación hoy es difícil que se concrete porque choca con la estrategia de la propiedad, 'Fenway Sports Group' que solo hace esfuerzos económicos por jugadores con mayor proyección en el mercado", informa Sport basándose en el medio inglés.

Si bien aún queda mucho para que llegue la fecha definitiva para activar la opción de compra, el citado medio británico recuerda que "Liverpool solo fichó a dos futbolistas tras cesión y que la gran mayoría han regresado a sus destinos".

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

La edad de 27 años de Araujo "no favorece tampoco al acuerdo, pero es evidente que si el rendimiento del uruguayo sigue en consonancia con lo demostrado, será muy difícil que Liverpool no intente quedárselo en propiedad".

Otra cosa es que los ingleses intenten rebajar el precio final de la operación, ya que la ficha del zaguero es de las más altas de todo el plantel.

Por el momento, Araujo se está ganando ya haber abierto una duda en un club que necesitaba mejorar registros defensivos.