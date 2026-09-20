Ronald Araujo volvió a ser clave en el triunfo de visita de Liverpool con su solidez defensiva, números muy buenos y elogios de la prensa inglesa

Liverpool se impuso por 1-0 ante Bournemouth este domingo como visitante en el Vitality Stadium por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, y una de las figuras destacadas del encuentro fue el uruguayo Ronald Araujo.

Volviendo a desempeñarse como lateral derecho, el zaguero de la selección uruguaya firmó un rendimiento estelar que ratifica el gran momento defensivo del equipo de Andoni Iraola.

Las estadísticas de Araujo reflejan su impacto directo en el juego: ganó 9 duelos en el campo (3 de 4 en el suelo y 6 de 7 aéreos), sumó 2 despejes, 6 recuperaciones y no cometió una sola falta en los 90 minutos.

Además, registró un 73% de precisión en sus pases (32/44). No es coincidencia que Liverpool acumule tres partidos seguidos con la valla invicta desde que el uruguayo se asentó en el carril derecho; defensivamente ha demostrado ser una verdadera figura trascendente.

Liverpool compartió un video del festejo alocado de Ronald Araujo en el golazo para el 3-1 de Liverpool en la Copa de la Liga

El técnico de Liverpool de Inglaterra, Andoni Iraola, está sorprendido por el estado físico de Ronald Araujo

Lo que dijeron los medios ingleses de Ronald Araujo tras un nuevo triunfo de Liverpool

Luego de la victoria de Liverpool por 1-0 ante Bournemouth de visitante por la Premier League, la actuación de Ronald Araujo no pasó desapercibida en los medios británicos. En el perdedor, no estuvo siquiera esta vez en el banco de suplentes el uruguayo Álvaro "Toro" Rodríguez.

El diario Liverpool Echo le otorgó un 6/10, resaltando su disciplina y señalando que fue "un raro lujo ver una barrida limpia de su parte cuando pisó el mediocampo; mostró entrega aunque sus aportes en ataque fueron más limitados".

Por su parte, los medios partidarios fueron aún más generosos. Anfield Agenda lo calificó con un 8/10, subrayando que "necesitó un poco de tiempo para acomodarse al ritmo del partido, pero fue afianzándose con el correr de los minutos".

Asimismo, Tribuna le puso un 8,5/10 tras destacar que "prosperó bajo la presión que implica enfrentar a un ataque impredecible, demostrando por qué se adapta al esquema defensivo".

Araujo sigue consolidándose como pilar fundamental en Anfield.