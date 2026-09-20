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Freddy García lanzó su campaña para las elecciones de Peñarol con el respaldo de Pepe Herrera y Alejandro Valenzuela, y dijo que le ganó al cáncer; mirá el video

El candidato irá por la lista 1414 y brindó un encendido discurso de presentación

20 de septiembre de 2026 13:32 hs

En un apasionado acto político rodeado de hinchas y militantes de la lista 1414, Freddy García hizo oficial su candidatura a la presidencia de Peñarol de cara a las elecciones del club. Con un discurso cargado de vehemencia en el que apuntó directo a la gestión de la actual directiva, remarcó que bajo su mando se realizará una auditoría contable exhaustiva, asegurando que "si hay algún peso que no sabemos su paradero y se tiene que pagar con cárcel, que lo paguen".

El candidato dejó en claro su visión institucional para la institución aurinegra, enfatizando que "acá no se viene a hacer plata, acá se viene a ganar. Esto no es una empresa, este es el más grande de América y del mundo".

Asimismo, contrapuso su propuesta con la conducción vigente de Ignacio Ruglio señalando que durante seis años dispusieron de tiempo y recursos financieros sin alcanzar los resultados esperados por el hincha.

Pepe Herrera y Alejandro Valenzuela lo acompañarán

Uno de los anuncios principales de la jornada fue la confirmación del equipo de trabajo que lo acompañará en el área deportiva. Freddy García reveló que José "Pepe" Herrera asumirá el rol de gerente deportivo de la institución, liderando un proyecto integral desde las divisiones formativas hasta el plantel principal.

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En tanto, el preparador físico Alejandro Valenzuela estará al frente de la preparación institucional; este último tomó el micrófono para prometer "entrenamientos supramáximos" y asegurar que los futbolistas competirán con la máxima exigencia.

El momento más emotivo de la alocución llegó cuando el aspirante a la presidencia compartió una profunda vivencia personal con los presentes.

Tras atravesar un duro tratamiento médico que incluyó 25 radioterapias, 10 sesiones de quimioterapia y una cirugía, García anunció con orgullo que logró ganarle la batalla al cáncer, afirmando que con esa misma fuerza y con el apoyo de los socios, en las urnas vencerán a la lista oficialista.

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