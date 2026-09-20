A qué hora juegan hoy Nacional vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura y dónde verlo

El partido entre Nacional y Defensor Sporting se jugará este domingo 20 de setiembre en el Gran Parque Central , en un encuentro clave correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El encuentro está fijado para este domingo 20 de setiembre de 2026 .

Este partido es fundamental para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato uruguayo. Nacional llega con el impulso de haber avanzado de fase en la Copa AUF Uruguay tras vencer 1-0 a Progreso entre semana, mientras que Defensor Sporting viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Deportivo Maldonado en la fecha pasada del Clausura.

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Las puertas del Gran Parque Central se abrirán a partir de las 14:30 horas para facilitar el ingreso del público. El club local sugiere a los asistentes llegar con anticipación debido a los controles de seguridad y al sistema de reconocimiento facial que estará operativo de forma integral en todos los accesos del estadio.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Defensor Sporting?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Información de entradas y contexto del partido

Para los aficionados que deseen asistir al Gran Parque Central, la venta y el canje de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma oficial.

Socios de Nacional: Ingresan gratis en todas las localidades habilitadas.

Ingresan gratis en todas las localidades habilitadas. Entradas generales: Los precios van desde $250 para la tribuna Abdón Porte hasta $350 para el sector Codo.

Los precios van desde $250 para la tribuna Abdón Porte hasta $350 para el sector Codo. Parcialidad visitante: Los hinchas de Defensor Sporting ocuparán la tribuna Símil Colombes (Scarone) e ingresarán por la puerta 8.

El equipo tricolor, dirigido por Daniel Carreño, buscará volver a la senda del triunfo en el torneo local tras haber empatado sus últimos dos compromisos sobre la hora, con el objetivo de sumar puntos vitales para la Tabla Anual. Por su parte, el conjunto violeta intentará llevarse los tres puntos de visitante para seguir escalando posiciones en la recta final de la temporada.